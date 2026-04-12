Escándalo: un club de Primera División borró a varios jugadores por "falta de compromiso"

La dirigencia de Estudiantes de Río Cuarto decidió separar a varios futbolistas por "situaciones que no se alinean con la entrega". El club está en zona de descenso.
Escándalo: la dirigencia de Estudiantes de Río Cuarto borró a varios jugadores por "falta de compromiso" en medio de una gran crisis deportiva que lo tiene en zona de descenso. Con un comunicado en sus redes, la directiva informó que separó a un grupo de futbolistas por "situaciones que no se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos".
La decisión fue tomada por la dirigencia en común acuerdo con la secretaría técnica y será por tiempo indeterminado, por lo que podrían no volver a vestir la camiseta de la institución a falta de tres fechas para terminar la fase regular y con un mercado de pases a la vista.
Las razones de esta decisión que tomó el conjunto cordobés son diversas, pero transcendió que algunos de estos futbolistas cuestionaron decisiones de la dirigencia y del entrenador interino Gerardo "Toro" Acuña "sobrepasándose" de su rol dentro del campo de juego.
Estudiantes está último en la tabla de promedios y en la general con cinco puntos, por lo que se encuentra en ambas zonas de descenso. Además, ganó solo un partido en el año frente a Huracán y viene de quedar eliminado por penales de la Copa Argentina ante San Martín de Tucumán.
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