Escándalo: un club de Primera División borró a varios jugadores por "falta de compromiso"

La dirigencia de Estudiantes de Río Cuarto decidió separar a varios futbolistas por "situaciones que no se alinean con la entrega". El club está en zona de descenso.

Escándalo: la dirigencia de Estudiantes de Río Cuarto borró a varios jugadores por "falta de compromiso" en medio de una gran crisis deportiva que lo tiene en zona de descenso. Con un comunicado en sus redes, la directiva informó que separó a un grupo de futbolistas por "situaciones que no se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos".