Alerta Lionel Scaloni: Dibu Martínez y Cuti Romero se lesionaron a 60 días del Mundial

El arquero sufrió una molestia en el calentamiento previo y ni siquiera fue al banco. Y el defensor tuvo un golpe fuerte en la rodilla derecha que lo obligó a dejar el campo de juego. Se esperan los resultados de los estudios médicos.
Cuando restan 60 días para el comienzo del Mundial, las alarmas sonaron este domingo en la Selección Argentina. Se deben a que el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez y el defensor Cristian 'Cuti' Romero, dos piezas clave para el entrenador Lionel Scaloni, sufrieron lesiones y serán sometidos a estudios médicos en las próximas horas.
La primera alerta de la jornada en el seleccionado llegó por parte de 'Dibu' Martínez. El arquero tuvo que ser reemplazado antes del duelo ante Nottingham Forest por la Premier League, debido a una molestia física en el calentamiento. Según pudo observarse en la transmisión, hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota, por lo que se detuvo y fue a consultar con su cuerpo técnico. Al cabo, no pudo continuar y tampoco fue al banco.
Romero, por su parte, salió lesionado en la derrota del Tottenham por 1 a 0 ante Sunderland por un fuerte choque que lo dejó tendido en el césped.
El defensor fue a disputar una pelota en el área y, tras un empujón de Brian Brobbey y un posterior choque con el arquero Antonín Kinský, no pudo levantarse y se retiró llorando ayudado por los médicos. 'Cuti' logró incorporarse por sus propios medios pero al intentar continuar evidenció una molestia en la rodilla derecha que le impidió seguir.
Sin siquiera poder salir por sus propios medios, pidió el cambio y abandonó el campo visiblemente afectado para que Kevin Danso ingresara en su lugar.
La escena generó fuerte preocupación en el seleccionado, no sólo por la posible gravedad del golpe, que habría sido en la zona de la rodilla, sino también por el momento del calendario: faltan menos dos meses para la presentación de la lista definitiva de cara a la próxima Copa del Mundo.
El panorama se complejiza aún más para Scaloni y compañía por la situación de Lautaro Martínez, que sufrió una recaída en el Inter de Milán. El delantero, que venía de marcar dos goles ante la Roma tras superar un desgarro, volvió a resentirse de la misma molestia y tendría un plazo estimado de recuperación de al menos 15 días.
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