Alerta Lionel Scaloni: Dibu Martínez y Cuti Romero se lesionaron a 60 días del Mundial

Sin siquiera poder salir por sus propios medios, pidió el cambio y abandonó el campo visiblemente afectado para que Kevin Danso ingresara en su lugar.

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La escena generó fuerte preocupación en el seleccionado, no sólo por la posible gravedad del golpe, que habría sido en la zona de la rodilla, sino también por el momento del calendario: faltan menos dos meses para la presentación de la lista definitiva de cara a la próxima Copa del Mundo.

El panorama se complejiza aún más para Scaloni y compañía por la situación de Lautaro Martínez, que sufrió una recaída en el Inter de Milán. El delantero, que venía de marcar dos goles ante la Roma tras superar un desgarro, volvió a resentirse de la misma molestia y tendría un plazo estimado de recuperación de al menos 15 días.