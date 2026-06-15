España "chocó" contra la defensa de Cabo Verde y solo pudo empatar

Por eso “en cada partido hay que aplicarse con un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma”, dijo De la Fuente en declaraciones a la prensa, luego del encuentro.

Cabo Verde incluso tuvo la oportunidad de ganar el partido, pero el arquero español Unai Simón tapó un cabezazo de Diney Borges sobre el cierre del partido disputado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.