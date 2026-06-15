España "chocó" contra la defensa de Cabo Verde y solo pudo empatar

El primer resultado sorpresa del Mundial de futbol se dio esta tarde cuando una de las selecciones favoritas a obtener el título igualó sin goles contra un equipo comandado por un arquero debutante de 40 años
España empato 0 a 0 contra Cabo Verde en lo que marcó el primero de los resultados inesperados, a partir de la destacada actuación del arquero del conjunto africano, Josimar “Vozinha” Dias, en el marco del Mundial de Futbol 2026 que se desarrolla en los Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El equipo de Cabo Verde se encargó de desactivar cualquier acción ofensiva del máximo candidato a la corona. Durante más de cien minutos se defendió sin cometer prácticamente infracciones, y el empate sin goles resultó una celebración muy especial para los africanos y un duro golpe para los europeos.
Cabo Verde no perdíó su orden táctico, y si bien los tres marcadores centrales de la defensa del conjunto africano, Pico Lopes, Sidny Cabral y Diney Borges se prodigaron para sacar todo desde el fondo, la gran figura del partido fue Vozinha, el arquero de 40 años, y que debutó en este tipo de contiendas internacionales, en las que terminó por desbaratar cada uno de los intentos del equipo español, uno de los favoritos para quedarse con este Mundial, tras haber obtenido la última corona en Europa.
El director técnico del seleccionador español, Luis de la Fuente, le quitó “dramatismo” al resultado al afirmar que en un Mundial “los equipos, con características diferentes y sus limitaciones, hacen lo que hacen bien”, ponderando la defensa de Cabo Verde.
Por eso “en cada partido hay que aplicarse con un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma”, dijo De la Fuente en declaraciones a la prensa, luego del encuentro.
Cabo Verde incluso tuvo la oportunidad de ganar el partido, pero el arquero español Unai Simón tapó un cabezazo de Diney Borges sobre el cierre del partido disputado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.
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