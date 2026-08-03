Cinco partidos cierran la fecha 3 del Torneo Clausura: hora, TV y cómo llega cada equipo

Sarmiento recibe a Independiente Rivadavia, Platense enfrenta a Talleres, Vélez juega con Independiente, Huracán se mide con Atlético Tucumán y Central Córdoba recibe a San Lorenzo en el cierre de la tercera jornada.
La tercera fecha del Torneo Clausura llegará a su fin este lunes 3 de agosto con cinco encuentros que prometen mover las posiciones en ambas zonas del certamen. La acción comenzará en Junín con el duelo entre Sarmiento e Independiente Rivadavia y continuará con una doble jornada desde las 19. Más tarde, Huracán y Atlético Tucumán se enfrentarán en Parque Patricios, mientras que Central Córdoba recibirá a San Lorenzo en Santiago del Estero para cerrar la actividad del día.
El primer encuentro será el que protagonizarán Sarmiento e Independiente Rivadavia, desde las 16:45 en el estadio Eva Perón de Junín. El partido contará con transmisión de TNT Sports. El encargado de imponer justicia será Pablo Echavarría. El conjunto bonaerense buscará recuperarse tras la derrota sufrida en la fecha pasada ante Banfield 3-2 , mientras que la "Lepra" mendocina intentará seguir sumando luego de un buen comienzo en el campeonato tras ganarle 2-1 a Huracan. Aún no se confirmaron posibles formaciones.
A las 19:00, Platense recibirá a Talleres con televisación de ESPN Premium. El arbitro será Daniel Zamora. El "Calamar" intentará hacerse fuerte en Vicente López para volver al triunfo después de perder por 2-1 ante Instituto en su última presentación, mientras que la "T" buscará recuperarse tras un inicio irregular en el certamen tras perder 3-1 ante Velez y sumar tres puntos importantes fuera de Córdoba. Aún no se confirmaron posibles formaciones.
También a las 19:00, Vélez será local frente a Independiente, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El encuentro podrá verse por TNT Sports. El encargado de imponer justicia será Leandro Rey Hilfer. El "Fortín" intentará aprovechar la localía para prenderse en la pelea de la Zona A tras ganar 3 - 1 a Talleres, mientras que el "Rojo", que llega en un buen momento futbolístico, buscará continuar por la senda de la victoria y consolidarse entre los protagonistas, la fecha pasada ganó por 2-1 a Newells. Aún no se confirmaron posibles formaciones.
Desde las 21:15, Huracán recibirá a Atlético Tucumán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con transmisión de ESPN Premium. El arbitro será Bruno Amiconi. El "Globo" llega entonado tras una derrota en Mendoza ante Independiente Rivadavia por 2 - 1, buscará sumar de a 3, mientras que el "Decano" buscará seguir con la raya positiva que viene teniendo tras ganar 2-0 a Central Córdoba. Aún no se confirmaron posibles formaciones.
También a las 21:15, Central Córdoba será local ante San Lorenzo en el estadio Alfredo Terrera. El encuentro se podrá seguir por TNT Sports. El arbitro principal será Sebastían Zunino. El conjunto santiagueño buscará hacerse fuerte en casa para acercarse a los primeros puestos luego de perder la fecha pasada 2-0 ante Atlético Tucumán, mientras que el "Ciclón" intentará sumar un triunfo que le permita seguir prendido en la pelea por la clasificación.Viene de ganar 1-0 ante Gimnasia de Mendoza. Aún no se confirmaron posibles formaciones.
comentar