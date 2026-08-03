Cinco partidos cierran la fecha 3 del Torneo Clausura: hora, TV y cómo llega cada equipo

Desde las 21:15, Huracán recibirá a Atlético Tucumán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con transmisión de ESPN Premium. El arbitro será Bruno Amiconi. El "Globo" llega entonado tras una derrota en Mendoza ante Independiente Rivadavia por 2 - 1, buscará sumar de a 3, mientras que el "Decano" buscará seguir con la raya positiva que viene teniendo tras ganar 2-0 a Central Córdoba. Aún no se confirmaron posibles formaciones.

También a las 21:15, Central Córdoba será local ante San Lorenzo en el estadio Alfredo Terrera. El encuentro se podrá seguir por TNT Sports. El arbitro principal será Sebastían Zunino. El conjunto santiagueño buscará hacerse fuerte en casa para acercarse a los primeros puestos luego de perder la fecha pasada 2-0 ante Atlético Tucumán, mientras que el "Ciclón" intentará sumar un triunfo que le permita seguir prendido en la pelea por la clasificación.Viene de ganar 1-0 ante Gimnasia de Mendoza. Aún no se confirmaron posibles formaciones.