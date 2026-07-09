La figura de España quiere ganarle la final a Argentina

Nico Williams se tiene extrema confianza para los cuartos de final ante Bélgica para avanzar a semifinales y después llegar a la definición del Mundial, coronándose en una hipotético cruce ante la Albiceleste
Nico Williams, una de las figuras de España, se recupera de una lesión producto del choque con Uruguay en la primera fase, y se muestra confiado en que su equipo, uno de los favoritos para ganar el Mundial de Futbol, podrá superar a Bélgica, e incluso a la Argentina en una eventual final.
Williams transita con entusiasmo este torneo, ya se encuentra a disposición del técnico Luis de la Fuente, volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y se pone a punto para poder jugar este viernes por un lugar en las semifinaless, en la que podría enfrentarse al ganador entre Francia y Marruecos.
“Estoy bastante bien, contento, tranquilo, y esperando la oportunidad", expresó el juhador del Athletic de Bilbao en una nota con el portal DAZN, en la que se lo vio con un semblante animado. “Con muchas ganas de poder participar. Me ha tocado estar desde una parte secundaria, pero también ayudando al equipo desde el banquillo. Estoy muy contento de poder apoyar al equipo. Muy feliz”, agregó.
Después de lo que fue la agónica victoria de La Roja ante Portugal en octavos, la esperanza crece y el delantero ve con buenos ojos otra final, para repetir la hazaña que los consagró con su primera copa en 2010. Y claro, después de la mística que demostró la Selección Argentina en una remontada increíble frente a Egipto, hay ganas de cruzarse con el último campeón del mundo.
“¿Qué haré el 19 de julio? Ganar el Mundial", soltó el español. El objetivo es claro, no quiere decepcionar a la gente que los tiene como máximos candidatos y, por supuesto, sueña con levantar el trofeo más importante. Pero ese deseo tiene un valor agregado: ganarle nada más y nada menos que a la Selección. "Me gustaría enfrentarme en la final con Argentina y cambiar la camiseta con Lionel Messi”, agregó, lejos de acrecentar la rivalidad y con las ganas de cruzarse con su ídolo.
Los números dan. España debería ganarle a Bélgica y superar a Francia o Marruecos en semis. Por el otro lado, Argentina tendría que superar a Suiza en cuartos y volver a pasar de fase ganándole a Noruega o Inglaterra. ¿Se cumplirá el sueño de muchos?
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