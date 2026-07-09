La figura de España quiere ganarle la final a Argentina

“¿Qué haré el 19 de julio? Ganar el Mundial", soltó el español. El objetivo es claro, no quiere decepcionar a la gente que los tiene como máximos candidatos y, por supuesto, sueña con levantar el trofeo más importante. Pero ese deseo tiene un valor agregado: ganarle nada más y nada menos que a la Selección. "Me gustaría enfrentarme en la final con Argentina y cambiar la camiseta con Lionel Messi”, agregó, lejos de acrecentar la rivalidad y con las ganas de cruzarse con su ídolo.

Los números dan. España debería ganarle a Bélgica y superar a Francia o Marruecos en semis. Por el otro lado, Argentina tendría que superar a Suiza en cuartos y volver a pasar de fase ganándole a Noruega o Inglaterra. ¿Se cumplirá el sueño de muchos?