España venció de manera agónica a Portugal y sacó a Cristiano de su último Mundial

Con este triunfo, España clasificó a los cuartos de final, instancia en la que chocará con el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica (jugarán esta noche). Y, yendo más allá, se tendrá que medir con Francia o Marruecos por un lugar en la gran final de la Copa del Mundo. Por su parte, Portugal, con una de las mejores generaciones de su historia y la leyenda de Cristiano en ataque, tuvo la mala suerte de chocar tempranamente con un gran candidato y se fue en octavos.

El resumen del partido