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España venció de manera agónica a Portugal y sacó a Cristiano de su último Mundial

La Roja superó 1 a 0 al equipo luso en Dallas con un gol de Mikel Merino en tiempo de descuento y clasificó a los cuartos del certamen. CR7 no pudo alzar el trofeo en su última participación.

España venció 1 a 0 a Portugal de manera agónica y clasificó a los cuartos de final del Mundial, acabando con el sueño de Cristiano Ronaldo de alzar el máximo trofeo en su última participación. Mikel Merino ingresó a los 85 minutos y se vistió de héroe a los 91' marcando el gol del triunfo y la clasificación a la próxima ronda.

España y Portugal protagonizaron un duelo parejo de ida y vuelta pero con pocas situaciones claras de gol debido a que ambos neutralizaban sus ataques. La primera situación fue de La Roja llegó de una gran salida a puro toque ante la presión de los lusos: Mikel Oyarzabal quedó de frente al arco y no le pudo dar de lleno al balón, yéndose su tiro afuera.

Minutos después, Cristiano Ronaldo recibió dentro del área y se hizo el hueco para disparar al arco pero encontró la firme respuesta de Unai Simón y Diogo Costa tuvo doble atajada impresionante para salvar a Portugal frente a los tiros de Lamine Yamal y Álex Baena. Y, al término del primer tiempo, Nuno Mendes pateó al arco, Pedro Porro desvió el tiro con la cabeza y el balón terminó dando en el travesaño de su propio arco.

El complemento estuvo lleno de remates al arco por ambos lados que fueron bloqueados por rivales o desviados más allá de alguna atajada aislada de Diogo Costa. Y, cuando parecía que el 0-0 sería definitivo en el tiempo regular y habría alargue, España se armó un gran ataque por el centro del campo que terminó con un pase filtrado de Ferran Torres y gol de Mikel Merino con un remate al primer palo que superó el achique de Costa. 91 minutos: golpe de nocaut para Portugal y Cristiano Ronaldo.

Con este triunfo, España clasificó a los cuartos de final, instancia en la que chocará con el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica (jugarán esta noche). Y, yendo más allá, se tendrá que medir con Francia o Marruecos por un lugar en la gran final de la Copa del Mundo. Por su parte, Portugal, con una de las mejores generaciones de su historia y la leyenda de Cristiano en ataque, tuvo la mala suerte de chocar tempranamente con un gran candidato y se fue en octavos.

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