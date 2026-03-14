España: marcó Nahuel Molina para el Atlético y debut goleador de Echeverri

Los argentinos brillaron en España: Nahuel Molina marcó un golazo para Atlético de Madrid de Simeone y Claudio Echeverri anotó su primer gol con el Girona.
El fútbol argentino volvió a tener protagonismo en Europa este fin de semana gracias a los goles de Nahuel Molina y Claudio Echeverri, quienes fueron decisivos en los triunfos de sus equipos en LaLiga. El lateral marcó el único gol en la victoria de Atlético de Madrid por 1-0 ante Getafe CF, mientras que el joven ex River selló el 3-0 de Girona FC frente a Athletic Club de Bilbao entrando desde el banco.
En el estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid de Diego Simeone, con un plantel repleto de aregentinos, sacó adelante un partido cerrado gracias a un golazo de Molina a los ocho minutos del primer tiempo. El ex Boca y Rosario Central recibió afuera del área y sacó un derechazo tremendo que se clavó en el ángulo del arco defendido por David Soria.
El impacto fue inmediato. Con la ventaja temprana, el conjunto del Cholo tomó el control del juego y manejó los tiempos durante buena parte delprimer tiempo. El propio Molina volvió a intentar desde lejos y obligó a Soria a estirarse para dar rebote, mientras que Nico González tuvo otra clara con una volea que se fue por arriba del travesaño.
El Atlético también estuvo cerca del segundo con una buena jugada colectiva que terminó en un centro preciso de Thiago Almada para Alexander Sørloth. El noruego ganó de cabeza, pero su remate se estrelló contra el palo. Más tarde intentó Marc Pubill, aunque su disparo se fue muy alto.
Sin embargo, a los 54 minutos el visitante se quedó con uno menos por la expulsión de Abdel Abqar. El Cholo movió el banco con un triple cambio y mandó a la cancha a Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Ademola Lookman. En el tramo final hubo chances en ambos arcos: Musso respondió ante Milla y Soria evitó el segundo tras un remate de Antoine Griezmann.
El triunfo dejó al Atlético tercero en la tabla con 57 puntos en 28 fechas, por detrás de Real Madrid y FC Barcelona, y extendió su gran momento con seis victorias en sus últimos siete partidos.
La otra historia argentina de la jornada la protagonizó Claudio Echeverri en Girona. El ex River Plate ingresó a los 70 minutos y fue determinante en el cierre del partido frente al Athletic.
A los 77 minutos participó en la jugada del segundo gol con una acción muy particular: primero intentó definir, su remate fue tapado y en el rebote se inventó una rápida chilena para devolver la pelota al medio y asistir a Azzedine, que empujó el balón con el arco a disposición.
Ya en tiempo agregado, cuando el partido estaba en tiempo de descuento, el Diablito coronó su gran ingreso. Tras una jugada colectiva se metió en el área, enfrentó al arquero y definió cruzado para marcar su primer gol con la camiseta del Girona y sellar el 3-0 final.
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