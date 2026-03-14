España: marcó Nahuel Molina para el Atlético y debut goleador de Echeverri

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Sin embargo, a los 54 minutos el visitante se quedó con uno menos por la expulsión de Abdel Abqar. El Cholo movió el banco con un triple cambio y mandó a la cancha a Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Ademola Lookman. En el tramo final hubo chances en ambos arcos: Musso respondió ante Milla y Soria evitó el segundo tras un remate de Antoine Griezmann.

El triunfo dejó al Atlético tercero en la tabla con 57 puntos en 28 fechas, por detrás de Real Madrid y FC Barcelona, y extendió su gran momento con seis victorias en sus últimos siete partidos.

El "Diablito" Echeverri convirtío en la victoria del Girona

La otra historia argentina de la jornada la protagonizó Claudio Echeverri en Girona. El ex River Plate ingresó a los 70 minutos y fue determinante en el cierre del partido frente al Athletic.

Embed Primer gol de Claudio Jeremías Echeverri en el Girona pic.twitter.com/GwosN5FBbF — Facu Iriondo (@facuiriondo) March 14, 2026

A los 77 minutos participó en la jugada del segundo gol con una acción muy particular: primero intentó definir, su remate fue tapado y en el rebote se inventó una rápida chilena para devolver la pelota al medio y asistir a Azzedine, que empujó el balón con el arco a disposición.

Ya en tiempo agregado, cuando el partido estaba en tiempo de descuento, el Diablito coronó su gran ingreso. Tras una jugada colectiva se metió en el área, enfrentó al arquero y definió cruzado para marcar su primer gol con la camiseta del Girona y sellar el 3-0 final.