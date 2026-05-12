Por qué Thiago Almada casi no juega en el Atlético de Madrid y sigue siendo clave en la Selección Argentina

Thiago Almada Thiago Almada fue el primer campeón del mundo vigente en jugar en la MLS.

Pero,La realidad es que la respuesta podría encontrarse en sus constantes cambios de club en los mercados. Después de su paso por el Atlanta United, donde fue figura destacada y desde donde Scaloni lo vio para subirlo al barco rumbo al Mundial 2022,





En 2024 fue adquirido por Eagle Football Group, el grupo inversor del empresario John Textor, quien controla clubes como el Botafogo y Olympique de Lyon. Y fue, en ese orden, los destinos de Almada. Llegó al conjunto brasileño para, literalmente, sacarlo campeón: en tan solo seis meses, con 26 partidos y tres goles, levantó el Brasileirao y la Copa Libertadores 2024, siendo trascendental en el equipo. Pero, al igual que le pasó a sus compañeros, el plantel se desarmó y a buscar nuevo destino. En realidad, el pronosticado. Se fue al conjunto francés, otra vez solo seis meses. Fue clave, pero no le dio tiempo: 20 partidos, solo once de titular, dos goles y cinco asistencias.



Tiempo cumplido de la cesión a mitad de 2025 y rumbo al Atleti, siendo un boom para su carrera. Pero el tiempo pasa y sigue siendo Vélez, de donde surgió, el club con el que más partidos jugó: 100.





Thiago Almada Thiago Almada levantó la Copa Libertadores 2024 con Botafogo.





El paralelismo con la Selección es para destacar. Habiendo jugado tan solo seis minutos de un partido en el Mundial 2022 (vs. Polonia), Scaloni lo empezó a tener un poco más en cuenta.. Sin embargo, no alcanzó para estar en las Eliminatorias en 2023, ni para los amistosos, ni para que la posterior Copa América 2024 ganada por Argentina (en algunas fechas, ya tenía compromisos con la Sub 23).



Después de que la celeste y blanca agregara otro título a la vitrina y se empezara a considerar un recambio a futuro, arrancó la persistencia de Almada. Participó en nueve encuentros de 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, con una buena cantidad de minutos, en las que colaboró con tres golazos y tres asistencias. Argentina, clasificada como mejor selección al Mundial 2026. Para los siguientes amistosos lo llamaron sin dudarlo. De los últimos cinco, estuvo en tres y coronó en uno de los más recientes: el 1-1 vs. Colombia, con una excelente actuación y un tanto.





Thiago Almada gol El gol de Thiago Almada para el 1-1 vs. Colombia.





Era de esperarse entonces que el cuerpo técnico de la Albiceleste lo integrara en la prelista de 55 jugadores y se vaticina su convocatoria final de 26 para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. En el medio, la controversia por su futuro y la fuerza de su representante para que interrumpa su contrato en busca de sumar minutos y no llegar al evento más grande a nivel selecciones sin cancha fresca.



