Por qué Thiago Almada casi no juega en el Atlético de Madrid y sigue siendo clave en la Selección Argentina

El campeón del mundo no suma minutos en el equipo de Diego Simeone y está analizando una salida para el próximo mercado. En paralelo, es una pieza clave para la Albiceleste y ya se prepara para el Mundial 2026.
Ya sea como titular o saltando desde el banco, Thiago Almada promete ser uno de los futbolistas más revulsivos de la Selección Argentina. Después de lo que fue la Copa del Mundo 2022, en la que casi no jugó pero se consagró con el equipo, se fortaleció en la consideración de Lionel Scaloni y fue en alza. Sin embargo, hay un contraste con su continuidad durante el año: no logra mantenerse en el tiempo con un club. Desde su llegada al Atlético de Madrid en julio de 2025, nunca pudo sostener su presencia en el once y es por esto que analiza una salida en el próximo mercado de pases.
En 2024 fue adquirido por Eagle Football Group, el grupo inversor del empresario John Textor, quien controla clubes como el Botafogo y Olympique de Lyon. Y fue, en ese orden, los destinos de Almada. Llegó al conjunto brasileño para, literalmente, sacarlo campeón: en tan solo seis meses, con 26 partidos y tres goles, levantó el Brasileirao y la Copa Libertadores 2024, siendo trascendental en el equipo. Pero, al igual que le pasó a sus compañeros, el plantel se desarmó y a buscar nuevo destino. En realidad, el pronosticado. Se fue al conjunto francés, otra vez solo seis meses. Fue clave, pero no le dio tiempo: 20 partidos, solo once de titular, dos goles y cinco asistencias.
Tiempo cumplido de la cesión a mitad de 2025 y rumbo al Atleti, siendo un boom para su carrera. Pero el tiempo pasa y sigue siendo Vélez, de donde surgió, el club con el que más partidos jugó: 100.
El paralelismo con la Selección es para destacar. Habiendo jugado tan solo seis minutos de un partido en el Mundial 2022 (vs. Polonia), Scaloni lo empezó a tener un poco más en cuenta.. Sin embargo, no alcanzó para estar en las Eliminatorias en 2023, ni para los amistosos, ni para que la posterior Copa América 2024 ganada por Argentina (en algunas fechas, ya tenía compromisos con la Sub 23).
Después de que la celeste y blanca agregara otro título a la vitrina y se empezara a considerar un recambio a futuro, arrancó la persistencia de Almada. Participó en nueve encuentros de 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, con una buena cantidad de minutos, en las que colaboró con tres golazos y tres asistencias. Argentina, clasificada como mejor selección al Mundial 2026. Para los siguientes amistosos lo llamaron sin dudarlo. De los últimos cinco, estuvo en tres y coronó en uno de los más recientes: el 1-1 vs. Colombia, con una excelente actuación y un tanto.
Era de esperarse entonces que el cuerpo técnico de la Albiceleste lo integrara en la prelista de 55 jugadores y se vaticina su convocatoria final de 26 para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. En el medio, la controversia por su futuro y la fuerza de su representante para que interrumpa su contrato en busca de sumar minutos y no llegar al evento más grande a nivel selecciones sin cancha fresca.
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