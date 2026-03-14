Juan Román Riquelme: "Estamos cerca de cumplir el sueño de agrandar la Bombonera"

El presidente del club celebró el aval de la empresa ferroviaria al proyecto y aseguró que sólo resta una autorización para iniciar las obras de ampliación del estadio. También le apuntó a Mauricio Macri.
El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se mostró optimista sobre la ampliación de la Bombonera y dijo que el club está cerca de comenzar con las obras. En ese sentido, confirmó que el proyecto recibió un aval clave y destacó que el sueño de agrandar el estadio podría empezar a concretarse en los próximos meses.
“Quiero agradecer a la gente de Ferrosur Roca que se comportó muy bien con nosotros. Presentamos todos los papeles que teníamos que presentar y nos confirmaron que lo que proponemos no trae ningún inconveniente”, expresó el presidente en una entrevista con el canal oficial del club.
Riquelme explicó que el club dio un paso importante después de que la empresa ferroviaria Ferrosur Roca aceptara el proyecto presentado por la institución para realizar obras cerca de las vías del tren que pasan junto al estadio. “Estamos cerca de cumplir el sueño”, manifestó.
Según detalló, la iniciativa ahora deberá ser evaluada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la encargada otorgar la autorización final para que el club pueda avanzar con la etapa técnica y el inicio de las obras.
“Nos falta un último pasito con la CNRT. Si nos permiten lo que presentamos, es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño que tienen todos los hinchas de Boca, que es poder agrandar nuestra casa”, afirmó.
El dirigente insistió en que el proyecto busca ampliar el estadio sin modificar su ubicación histórica en el barrio de La Boca. "La Bombonera es el corazón del club, no se puede mover de acá. No nos vamos a mover un centímetro para ningún lado”, sostuvo.
Durante la entrevista, el exfutbolista también dejó un mensaje para los simpatizantes del club y destacó que ampliar el estadio es uno de los grandes objetivos de su gestión. “Hay que decirle al hincha de Boca que hay que soñar. Vinimos a esta vida para soñar. Cuando uno hace las cosas con amor, todo se puede conseguir”, expresó.
En ese sentido, se mostró confiado en que el proyecto pueda avanzar durante este año. “De acá a fin de año van a pasar cosas en nuestro estadio. Va a parecer un shopping, va a parecer un estadio de Europa”, aseguró.
Y concluyó con una frase que refleja su optimismo sobre el futuro del club: “Este año va a ser maravilloso”.
En otro tramo de la entrevista, Riquelme también lanzó fuertes críticas hacia la oposición y cuestionó a las gestiones anteriores por el estado en el que, según afirmó, encontró el estadio. “Agarramos nuestro estadio abandonado. Estuvieron 30 años en el club y no arreglaron ni la puerta principal”, sostuvo.
El dirigente también apuntó contra el expresidente del club Mauricio Macri y marcó diferencias con la conducción anterior. “Soy el grano más grande que le apareció a ese señor y me da felicidad que pase eso. Amo a mi club”, afirmó.
Además, pidió que no se generen obstáculos políticos que puedan frenar el proyecto de ampliación.“Háganme todas las maldades a mí, pero al hincha de Boca no le mientan más”, concluyó.