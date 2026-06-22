España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita: quién será el rival de Argentina en 16avos

La Scaloneta venció 2 a 0 a Austria en Dallas y clasificó a la próxima ronda del Mundial: los posibles escenarios del Grupo H que definirá su rival.
Con el triunfo ante Austria, la Selección Argentina se clasificó a los 16avos de final del Mundial y quedó a la espera del resultado entre Jordania y Argelia para asegurarse el primer lugar del Grupo J. De mantenerse en la cima, enfrentará el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami al segundo del Grupo H, que todavía tiene a España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita con posibilidades de ocupar ese puesto.
La única posibilidad de enfrentar a España es que caiga con Uruguay y Arabia Saudita le gane a Cabo Verde, por lo que es muy poco probable esa posibilidad por ambos resultados. En este caso, la Celeste quedaría con 5 puntos, La Roja con 4, Arabia con 3 y Cabo Verde con 2.
Por su parte, hay tres escenarios que emparejaría a Argentina con Cabo Verde solamente teniendo en cuenta un triunfo de los africanos a Arabia Saudita: se irían a cinco puntos y quedarían escolta con un triunfo español -se iría a siete- frente a los charrúas o empate que lo dejaría relegado por diferencia de gol. Y, en caso de triunfo uruguayo, quedarían igualados y habría que ver la dg.
¿Uruguay? Si le gana a España y Cabo Verde al vencer a Arabia quedarían juntos en la punta y entra en juego la diferencia de gol. Si empata los españoles y hay empate entre Cabo Verde y Arabia y otra vez se define por diferencia de gol. Si cae con España es muy poco probable que quede segundo: terminaría tercero.
Por otro lado, Cabo Verde empatando con Arabia queda segundo si España vence a Uruguay o allá también hay empate y le gana la diferencia de gol. Y también perdiendo podría quedar segundo si Uruguay también cae con España y le ganaría por diferencia de gol dado que fue empate el encuentro entre ambos.
Por último, es muy poco probable que sea segundo Arabia Saudita: primero debería ganarle si o si a Cabo Verde y habría que ver como sale España-Uruguay y como juega la diferencia de gol. Dependiendo de los resultados de la última fecha, Argentina podría cruzarse con cualquiera de las cuatro selecciones si termina como líder de su grupo, algo que solo impediría Jordania si le gana a Argelia y a la propia Scaloneta.
En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos, la FIFA aplicará una serie de criterios de desempate. Primero se tendrán en cuenta los resultados entre los seleccionados involucrados y, si la paridad persiste, se recurrirá a la diferencia de gol general, los tantos convertidos y la tabla de fair play. Como última instancia, se utilizará el ranking FIFA, donde España ocupa el segundo puesto, Uruguay el 16°, Arabia Saudita el 61° y Cabo Verde el 67°.
Argentina todavía debe disputar su último partido de la fase de grupos frente a Jordania, el próximo sábado a las 23 en Dallas. Si consigue conservar el primer puesto, además de evitar a los líderes del Grupo H, seguirá un camino que en octavos de final podría cruzarla con selecciones como Australia, Paraguay, Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda, en un cuadro que ya empieza a delinear el recorrido hacia las instancias decisivas del Mundial.
comentar