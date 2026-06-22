España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita: quién será el rival de Argentina en 16avos

Por otro lado, Cabo Verde empatando con Arabia queda segundo si España vence a Uruguay o allá también hay empate y le gana la diferencia de gol. Y también perdiendo podría quedar segundo si Uruguay también cae con España y le ganaría por diferencia de gol dado que fue empate el encuentro entre ambos.

Por último, es muy poco probable que sea segundo Arabia Saudita: primero debería ganarle si o si a Cabo Verde y habría que ver como sale España-Uruguay y como juega la diferencia de gol. Dependiendo de los resultados de la última fecha, Argentina podría cruzarse con cualquiera de las cuatro selecciones si termina como líder de su grupo, algo que solo impediría Jordania si le gana a Argelia y a la propia Scaloneta.

En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos, la FIFA aplicará una serie de criterios de desempate. Primero se tendrán en cuenta los resultados entre los seleccionados involucrados y, si la paridad persiste, se recurrirá a la diferencia de gol general, los tantos convertidos y la tabla de fair play. Como última instancia, se utilizará el ranking FIFA, donde España ocupa el segundo puesto, Uruguay el 16°, Arabia Saudita el 61° y Cabo Verde el 67°.

Argentina todavía debe disputar su último partido de la fase de grupos frente a Jordania, el próximo sábado a las 23 en Dallas. Si consigue conservar el primer puesto, además de evitar a los líderes del Grupo H, seguirá un camino que en octavos de final podría cruzarla con selecciones como Australia, Paraguay, Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda, en un cuadro que ya empieza a delinear el recorrido hacia las instancias decisivas del Mundial.

La tabla del Grupo H del Mundial 2026