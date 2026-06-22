Messi superó a Klose y es el máximo goleador histórico del Mundial en soledad

Con su gol a Austria, Leo alcanzó los 17 tantos en Copas del Mundo, dejó atrás la marca de Miroslav Klose de 16 gritos y estableció una nueva marca.
Con su gol ante Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Messi alcanzó los 17 tantos en Copas del Mundo y superó el récord que compartía con Miroslav Klose, estableciendo una nueva marca para ser el máximo goleador histórico de los Mundiales en soledad.
Thiago Almada condujo el balón hacía el área, tocó para el costado para Facundo Medina, quien llegó hasta el fondo y envió un pase atrás para la aparición de Messi. El 10 sacó un zurdazo letal de primera para abrir el marcador después de fallar un penal y hacer nuevamente historia en la Copa del Mundo.
Después de haber igualado la marca del histórico delantero alemán con su triplete frente a Argelia en el debut, Leo necesitó apenas un partido más para quedar en soledad en la cima de una de las estadísticas más importantes de la historia del fútbol.
Messi había marcado su primer gol mundialista ante Serbia y Montenegro en Alemania 2006. No convirtió en Sudáfrica 2010, pero volvió a aparecer con cuatro goles en Brasil 2014 (Bosnia y Herzegovina, Irán y un doblete ante Nigeria). En Rusia 2018 anotó frente a Nigeria y en Qatar 2022 fue la gran figura de Argentina con siete conquistas ante Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y un doblete en la final frente a Francia.
En Estados Unidos, México y Canadá 2026 comenzó su camino con un histórico triplete ante Argelia y continuó escribiendo su nombre en la eternidad con el gol frente a Austria, que le permitió llegar a los 17 gritos mundialistas y superar definitivamente a Klose.
Además de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, el capitán argentino también se transformó en el primer futbolista en convertir en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo (2006, 2014, 2018, 2022 y 2026).
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