Messi superó a Klose y es el máximo goleador histórico del Mundial en soledad

En Estados Unidos, México y Canadá 2026 comenzó su camino con un histórico triplete ante Argelia y continuó escribiendo su nombre en la eternidad con el gol frente a Austria, que le permitió llegar a los 17 gritos mundialistas y superar definitivamente a Klose.

Además de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, el capitán argentino también se transformó en el primer futbolista en convertir en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo (2006, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Tabla histórica de goleadores del Mundial