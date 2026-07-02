Unai Simón entró en la historia de la Copa del Mundo: qué récord logró ante Austria

La racha de 518 minutos de Unai Simón, nacido hace 29 años y surgido del Athletic Bilbao, donde es una fija desde 2019, comenzó en Qatar 2022. En el tercer partido de la fase de grupos, España sufrió una inesperada derrota contra Japón (1-2). Pero el gol de Tanaka, a los 51 minutos, fue el último que recibió el arquero vasco en Mundiales. El récord contabiliza los últimos 38' de aquel partido, disputado el 1° de diciembre de 2022, y los 120' del duelo con Marruecos por los octavos de final, que finalizó igualado sin goles y determinó la clasificación del seleccionado africano por penales.