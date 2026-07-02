Unai Simón entró en la historia de la Copa del Mundo: qué récord logró ante Austria

Tras no recibir goles en el duelo contra Austria por los 16avos de final, el arquero de España estableció una nueva marca de mayor racha de imbatibilidad del certamen mundialista.
Unai Simón entró en la historia de la Copa del Mundo al establecer una nueva marca de mayor imbatibilidad en el certamen: 518 minutos seguidos sin recibir goles. Sí, el arquero de España hizo historia con los 90 minutos en los que mantuvo la valla invicta contra Austria por los 16avos de final.
El récord le pertenecía al italiano Walter Zenga, quien en 1990 se mantuvo invicto durante los primeros 517 minutos del torneo, siendo su marca vulnerada por Claudio Paul Caniggia en el segundo tiempo de la semifinal entre el anfitrión y la Selección Argentina dirigida por Carlos Salvador Bilardo.
El inglés Peter Shilton, con 501 minutos entre España 1982 y México 1986, completa el podio, de donde se cayó Sergio Romero (486' en Brasil 2014). Y más atrás aparecen Iker Casillas (476'), quien tenía hasta este jueves el récord español, Sepp Maier (475'), Gianluigi Buffon (473'), Emerson Leao (458') y Gordon Banks (443'), todos superados por Unai Simón durante el partido contra Austria en Los Ángeles.
La racha de 518 minutos de Unai Simón, nacido hace 29 años y surgido del Athletic Bilbao, donde es una fija desde 2019, comenzó en Qatar 2022. En el tercer partido de la fase de grupos, España sufrió una inesperada derrota contra Japón (1-2). Pero el gol de Tanaka, a los 51 minutos, fue el último que recibió el arquero vasco en Mundiales. El récord contabiliza los últimos 38' de aquel partido, disputado el 1° de diciembre de 2022, y los 120' del duelo con Marruecos por los octavos de final, que finalizó igualado sin goles y determinó la clasificación del seleccionado africano por penales.
Ya en la presente edición, el campeón de la Eurocopa 2024 mantuvo su valla invicta en los cuatro partidos disputados, contra Cabo Verde (0-0), Arabia Saudita (4-0), Uruguay (1-0) y Austria (3-0), superando de esta manera la marca que Zenga había establecido hacía 36 años. Y podrá seguir ampliando la marca en 8vos contra Portugal o Croacia.
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