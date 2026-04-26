Sin chances de clasificar, Atlético Tucumán y Banfield no se sacaron diferencias

El Decano y el Taladro empataron 1 a 1 en el estadio José Fierro por la fecha 16 del Torneo Apertura. Ambos siguen peleando por la permanencia en la categoría.
Sin chances de clasificar y en medio de su pelea por la permanencia, Atlético Tucumán y Banfield empataron 1 a 1 en el estadio José Fierro por la fecha 16 del Torneo Apertura. El Decano y el Taladro repartieron los puntos y sumaron uno que no les sirve para el objetivo de tomar un poco de aire en la lucha por quedarse en Primera División.
Atlético Tucumán fue superior a Banfield en el primer tiempo y generó más ocasiones de gol con Leandro Díaz como protagonista principal. Sin embargo, Facundo Sanguinetti le negó una y otra vez el gol al conjunto local. Por su parte, el Taladro tuvo alguna buena contra aislada en la primera mitad. De esta manera, se fueron 0 a 0 al descanso.
En el complemento, Banfield arriesgó un poco más, pero el Decano abrió el marcador a los diez minutos con un cabezazo del uruguayo Franco Nicola. Luego, cuando parecía que el local iba a quedarse con la victoria, Neyder Moreno estampó el 1 a 1 final a los 44 minutos de esta segunda etapa.
Con este resultado, Atlético Tucumán quedó 13° sobre los 15 equipos de la Zona B del Torneo Apertura con 11 puntos, mientras que Banfield está 12° con 15 unidades. De esta manera, siguen en la zona baja de la tabla anual y de la de los promedios.
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