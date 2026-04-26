Sin chances de clasificar, Atlético Tucumán y Banfield no se sacaron diferencias

El Decano y el Taladro empataron 1 a 1 en el estadio José Fierro por la fecha 16 del Torneo Apertura. Ambos siguen peleando por la permanencia en la categoría.

Sin chances de clasificar y en medio de su pelea por la permanencia, Atlético Tucumán y Banfield empataron 1 a 1 en el estadio José Fierro por la fecha 16 del Torneo Apertura. El Decano y el Taladro repartieron los puntos y sumaron uno que no les sirve para el objetivo de tomar un poco de aire en la lucha por quedarse en Primera División.