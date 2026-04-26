Newell's e Instituto igualaron y sumaron un punto que no les sirve para sus metas

Y, a diez minutos del final, Juan Ignacio Ramírez anotó el empate final en el marcador. De esta manera, repartieron puntos aunque fue un resultado con sabor a derrota. Claro, el conjunto rosarino necesita sumar para su pelea por la permanencia y casi pierde en su propia casa. Por su parte, la Gloria, que con un triunfo se metía en zona de playoffs, quedó décimo con 18 unidades y en la última jornada no dependerá de si mismo para clasificar a octavos de final.