Newell's e Instituto igualaron y sumaron un punto que no les sirve para sus metas

La Lepra y La Gloria empataron 1 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa por la fecha 16 del Torneo Apertura. De esta manera, se alejaron de sus objetivos.
Newell's e Instituto empataron 1 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa por la fecha 16 del Torneo Apertura. La Gloria abrió el marcador con un gol en contra de Saúl Salcedo y la Lepra consiguió la igualdad con un tanto de Juan Ignacio Ramírez. El punto no le sirvió a ninguno para sus objetivos y por ende fue con gusto a derrota.
Los primeros 60 minutos fueron muy aburridos, con pocas situaciones de gol claras. Sin embargo, el final estuvo más entretenido y tuvo dos emociones. Primero, la defensa local salió con imprecisiones y regaló un lateral al rival, que derivó en un saque rápido, pared de Matías Tissera y Gastón Lódico y centro de éste último para el gol en contra de Santiago Salcedo.
El fondo de Newell’s ya venía mostrando algunas desinteligencias como dejar salir al córner una pelota que había tocado último en uno de sus jugadores y a la vez Instituto había ganado metros en la cancha, sobre todo con la potencia de Jhon Córdoba.
Y, a diez minutos del final, Juan Ignacio Ramírez anotó el empate final en el marcador. De esta manera, repartieron puntos aunque fue un resultado con sabor a derrota. Claro, el conjunto rosarino necesita sumar para su pelea por la permanencia y casi pierde en su propia casa. Por su parte, la Gloria, que con un triunfo se metía en zona de playoffs, quedó décimo con 18 unidades y en la última jornada no dependerá de si mismo para clasificar a octavos de final.
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