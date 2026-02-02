Video: el golazo de tiro libre de Nicolás Barros Schelotto a Aldosivi

A los 13 minutos de juego, Nicolás se animó a probar al arco desde un tiro libre cercano pero con poquísimo ángulo, donde cualquier futbolista promedio hubiera tirado un centro que con tantos futbolistas en el área chica con cualquier desvío por abajo o por arriba podría terminar en gol con mucha probabilidad.

Con una precisión increíble, el volante pasó el balón por arriba de la barrera y de todas las cabezas que había en el área chica y terminó marcando casi al ángulo del segundo palo. Axel Werner, arquero del Tiburón, quedó paralizado de la sorpresa decisión del joven futbolista.

Como la gran cantidad de futbolistas de la familia, Nicolás se formó en las inferiores de Gimnasia. Sin embargo, no llegó a debutar porque en 2019 su padre se fue a dirigir a Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos y él lo acompañó siguiendo su formación en la cantera de la institución.

En 2023, debutó en el segundo equipo de Los Ángeles Galaxy, de la Segunda División de Estados Unidos y en 2024 pasó al Ventura Country FC, de la misma liga y categoría. En 2025 pegó la vuelta al club y este 2026 lo comenzó de manera increíble marcando dos golazos en tres partidos de campeonato.