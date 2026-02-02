Gimnasia le ganó a Aldosivi en el Bosque y es escolta de River en la Zona B

Gimnasia abrió el marcador con un golazo de tiro libre de Nicolás Barros Schelotto a los 13 minutos de juego. El volante de 19 años, hijo de Guillermo, se hizo cargo de una falta con poco ángulo y clavó el balón en el segundo palo con gran precisión. El futbolista está teniendo un inicio de año increíble: le hizo un gol olímpico a Racing en la primera fecha.

Aldosivi puso la igualdad parcial a los 41 minutos con un gol de Federico Gino de penal, cobrado por el árbitro después de observar en la pantalla del VAR una mano de Renzo Giampaoli, defensor de Gimnasia, y calificar "de manera antinatural" en su explicación al público presente en el Bosque. De esta manera, se fueron 1 a 1 al descanso.

Embed

Aldosivi salió con el envión del gol al complemento y, a los diez minutos, realizó un muy buen ataque directo que dejó a Junior Arias frente al arco pero el delantero uruguayo le erró al arco y desperdició una inmejorable jugada para el visitante, que le terminaría saliendo caro...

Tras esa ocasión, el encuentro entró en una meseta y parecía encaminado al empate hasta que ocurrió una ráfaga de goles de Gimnasia: Agustín Auzmendi marcó de cabeza el 2 a 1 a los 35 minutos y Marcelo Torres de penal a los 39' selló el 3 a 1 final a favor del club platense.

Con este triunfo, Gimnasia volvió al triunfo y se ubica como uno de los escoltas de la Zona B con seis puntos sobre los nueve posibles de River (7), en un gran inicio de campeonato. Por su parte, Aldosivi quedó con dos unidades producto de dos empates aparte de esta caída. En la próxima fecha, el Lobo visitará a Barracas Central y el Tiburón recibirá a Rosario Central.