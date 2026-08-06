El Tucu pagó de su bolsillo la rescisión su contrato con Botafogo para retornar al club en el que se formó y debutó como futbolista profesional. Refuerzo top para el Pincha.

Estudiantes celebra la vuelta de Joaquín Correa después de más de una década en donde jugó por todo Europa y un reciente paso por Botafogo, equipo del que llega con el pase en su poder. El Tucu pagó de su bolsillo la rescisión su contrato con el Fogao para pegar la vuelta al club en el que se formó y debutó como futbolista. Refuerzo top...