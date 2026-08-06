El Tucu pagó de su bolsillo la rescisión su contrato con Botafogo para retornar al club en el que se formó y debutó como futbolista profesional. Refuerzo top para el Pincha.
Estudiantes celebra la vuelta de Joaquín Correa después de más de una década en donde jugó por todo Europa y un reciente paso por Botafogo, equipo del que llega con el pase en su poder. El Tucu pagó de su bolsillo la rescisión su contrato con el Fogao para pegar la vuelta al club en el que se formó y debutó como futbolista. Refuerzo top...
El club platense, que conduce Juan Sebastián Verón, informó que logró el levantamiento de la inhibición de la FIFA para inscribir jugadores tras el acuerdo con Inter Miami por el pase de Facundo Farías y horas después cerró la vuelta top de Correa, parte del primer título de la Scaloneta contra Brasil en el Maracaná.
El futbolista buscará sumarse a las órdenes de Alexander Medina este mismo viernes en el complejo del club en City Bell de cara a un semestre lleno de competencias. De hecho, Estudiantes iniciará la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Universidad Católica el martes en UNO.
Correa debutó en la Primera de Estudiantes el 19 de mayo de 2012, con tan solo 17 años como una de las grandes apariciones de las inferiores. Metió 5 goles en 64 partidos con el Pincha y en 2014 fue transferido a la Sampdoria de Italia. Después pasó por la Lazio, Inter de Milán, Olympique de Marsella y en 2024 se incorporó a Botafogo.
El Tucu estuvo en la lista inicial de Scaloni para el Mundial 2022, pero por lesión se quedó afuera y su lugar lo ocupó Ángel Correa. Con la Albiceleste suma cuatro goles en 19 partidos y ganó la Copa América 2021. Ahora, vuelve a Estudiantes con la misma edad (31) que lo hizo Verón en 2006, en una coincidencia que ilusiona al pueblo del León.
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