Boca fue superior a Estudiantes y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura

El Xeneize se impuso en el Ducó con una actuación convincente y sumó de a tres por primera vez en el campeonato, gracias a un gol de Santiago Ascacíbar que cumplió con la ley del ex.
Boca consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura al derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hizo de local por el mal estado del césped de La Bombonera. El equipo de Rodolfo Arruabarrena mostró una imagen más sólida que en sus presentaciones anteriores, controló buena parte del encuentro y encontró la diferencia antes del descanso para dejar atrás el flojo arranque en el certamen.
El único gol de la noche lo marcó Santiago Ascacíbar, quien cumplió con la ley del ex frente al club donde se formó. La jugada nació de una extensa elaboración colectiva y terminó con un centro de Lautaro Blanco para la llegada del volante, que definió de primera y luego pidió disculpas a los hinchas del Pincha por el tanto. La conquista le dio justicia a un primer tiempo en el que Boca fue creciendo con el correr de los minutos.
En el complemento, Estudiantes adelantó sus líneas con los ingresos que dispuso el Cacique Medina, pero nunca logró poner en aprietos de manera sostenida al conjunto local. Boca manejó mejor la pelota, encontró espacios para salir de contra y tuvo en Leonel Flores a uno de sus futbolistas más desequilibrantes, que generó varias situaciones para ampliar la ventaja, aunque le faltó precisión en la definición.
El rendimiento colectivo dejó señales positivas para Arruabarrena, que volvió a apostar por un esquema ofensivo y consiguió una respuesta más consistente de sus dirigidos. Tras el encuentro, Leandro Paredes valoró la evolución del equipo: "En el fútbol argentino no te podés relajar ni un minuto. Hoy creo que hicimos un buen partido durante los 90. Necesitamos encontrar resultados positivos. Estamos jugando mejor, vamos por el buen camino".
Con esta victoria, Boca dio un salto importante en la tabla anual, donde quedó como escolta de Independiente Rivadavia, y llegará con otro ánimo al duelo del próximo fin de semana frente a Vélez. Ascacíbar también destacó el crecimiento del equipo y la importancia del triunfo: "La verdad, sentí que el equipo estuvo más sólido. Generamos las situaciones. Hay que seguir por este camino", mientras que sobre su gol ante Estudiantes reconoció:"Uno tiene muchas sensaciones. Hoy me toca defender esta camiseta grande. Juego para este equipo".
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