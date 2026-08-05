Boca fue superior a Estudiantes y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura

El único gol de la noche lo marcó Santiago Ascacíbar, quien cumplió con la ley del ex frente al club donde se formó. La jugada nació de una extensa elaboración colectiva y terminó con un centro de Lautaro Blanco para la llegada del volante, que definió de primera y luego pidió disculpas a los hinchas del Pincha por el tanto. La conquista le dio justicia a un primer tiempo en el que Boca fue creciendo con el correr de los minutos.