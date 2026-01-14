La AFA cambió de opinión, no habrá amnistía y los suspendidos deberán cumplir sanción

De esta manera, quienes llegaron a la quinta amarilla, fueron expulsados o recibieron sanciones del Tribunal de Disciplina no estarán disponibles en el inicio del torneo. En ese grupo aparecen varios futbolistas de Estudiantes, sancionados a fines del año pasado por el recordado pasillo de espaldas a Rosario Central, en los octavos del Clausura, aunque en el entorno del Pincha no descartan alguna modificación debido a que el lunes disputarán un partido por Copa Argentina.

La decisión fue ratificada a pocos días del inicio formal de la temporada, que comenzará con la Copa Argentina. En años anteriores, la AFA había decretado amnistías antes del arranque, pero esta vez la entidad presidida por Claudio Tapia resolvió sostener las sanciones sin excepciones. Entre los afectados hay jugadores y técnicos de distintos clubes, que deberán cumplir sus fechas sin importar cambios de equipo.

Entre los casos más destacados, sumado al masivo de Estudiantes, aparecen César Ibáñez en Huracán, Ricardo Zielinski en Belgrano, Ramón Arias en Tigre, Agustín Bouzat y Guillermo Barros Schelotto en Vélez, además de Jhohan Romaña, que negocia su llegada a River, mientras que Ignacio Malcorra arrastra una fecha pendiente tras su expulsión con Rosario Central y se perderá el inicio del torneo con Independiente.