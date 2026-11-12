Estudiantes pasó a Vélez: cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

El León venció a Independiente Rivadavia en Córdoba, se consagró campeón de la Supercopa Argentina y quedó séptimo en la tabla histórica de títulos del país.

Estudiantes venció 3 a 2 a Independiente Rivadavia en el Julio César Villagra, se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026 y superó a Vélez en la tabla histórica de títulos del fútbol argentino. El Pincha, ganador del Trofeo de Campeones 2025, le ganó con merecimiento a la Lepra de Mendoza, que se quedó con la Copa Argentina 2025. De esta manera, desempató con el Fortín, club con el que disputa ser el sexto grande detrás de los cinco históricos.