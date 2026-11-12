Estudiantes pasó a Vélez: cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

El León venció a Independiente Rivadavia en Córdoba, se consagró campeón de la Supercopa Argentina y quedó séptimo en la tabla histórica de títulos del país.
Estudiantes venció 3 a 2 a Independiente Rivadavia en el Julio César Villagra, se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026 y superó a Vélez en la tabla histórica de títulos del fútbol argentino. El Pincha, ganador del Trofeo de Campeones 2025, le ganó con merecimiento a la Lepra de Mendoza, que se quedó con la Copa Argentina 2025. De esta manera, desempató con el Fortín, club con el que disputa ser el sexto grande detrás de los cinco históricos.
Estudiantes gritó campeón por 20° vez y superó las 19 estrellas de Vélez: tiene 7 torneos locales, 7 copas nacionales y 6 internacionales. Los torneos son Campeonato 1913, Metropolitano 1967, Metropolitano 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010, Clausura 2025; las copas son Copa Adrián Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Trofeo de Campeones 2025 y ahora Supercopa Argentina 2026; y los títulos coperos son las Libertadores 1968, 1969, 1970 y 2009, la Intercontinental 68' y la Interamericana 69'.
Por otro lado, sobre la pelea de la cima, Boca acaba de ganar su título 75 con la consagración de la Tabla Anual y estiró su ventaja sobre River, que tiene 72 con la Supercopa Argentina 2023 como su última consagración. Más atrás están Independiente (45), Racing (41), San Lorenzo (22) y Alumni (22).
1. Boca 75 títulos (36 campeonatos, 17 copas nacionales, 22 títulos internacionales)
2. River 72 títulos (37/17/18)
3. Independiente 45 títulos (16/9/20)
4. Racing 41 títulos (18/15/8)
5. San Lorenzo 22 (15/2/5)
6. Alumni 22 (10/8/4)
7. Estudiantes 20 (7/7/6)
8. Vélez 19 (11/3/5)
9. Rosario Central 14 (5/8/1)
10. Huracán 13 (5/8/0)
comentar