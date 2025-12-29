Buenas noticias para Estudiantes: Eduardo Domínguez seguirá como DT

Luego de los dos títulos obtenidos en los últimos días, el entrenador brindó una conferencia de prensa en la que dijo: “Tenemos un largo camino por seguir recorriendo”. Y este lunes llegó la confirmación sobre su permanencia en el Pincha.

Domínguez ganó cinco títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025. Su contrato vencía este miércoles 31 de diciembre, pero acordó con el presidente Juan Sebastián Verón la renovación por dos años más, hasta diciembre de 2027.

image Un nuevo título para el brillante ciclo de Eduardo Domínguez en La Plata.

Las palabras de Domínguez luego del último partido de la fase regular del Torneo Clausura ante Argentinos Juniors, sonaron a despedida y generaron un fuerte impacto en el mundo Estudiantes. Sin embargo, su equipo se sobrepuso, obtuvo cinco triunfos consecutivos y consiguió dos nuevas estrellas para la institución.

Las redes sociales del Pincha ya habían comenzado a preparar el terreno para el anuncio oficial. En una publicación que enumeraba los logros del DT en el último año y las competencias que tiene por delante, cerraba con un mensaje especial: “¿Falta anunciar algo?”. Ese anuncio, finalmente, llegó este lunes por la noche: "Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más. Tenemos un largo camino por seguir recorriendo, Eduardo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2005794893390602293&partner=&hide_thread=false Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más. Tenemos un largo camino por seguir recorriendo, Eduardo . pic.twitter.com/7C0ZyksZN7 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 30, 2025

Domínguez se reencontrará con el plantel en City Bell el 7 de enero para dar inicio a la pretemporada. Resta definir con qué plantel contará el entrenador, en función de las posibles altas y bajas. Algunos titulares podrían emigrar: Román Vega tiene ofertas del fútbol brasileño, Cristian Medina es seguido desde Brasil y Europa, y Santiago Ascacibar es pretendido por Boca, además de clubes brasileños y del Viejo Continente.