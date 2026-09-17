Alerta en Estudiantes: podría no poder jugar en UNO la semifinal de la Libertadores

Mientras tanto, Estudiantes espera por el ganador de Flamengo e Independiente del Valle, serie que está con ventaja 2-0 para el conjunto brasileño. El Pincha ya enfrentó a Flamengo en esta edición, con un empate 1-1 en UNO y una derrota 1-0 en el Maracaná.

Estudiantes regresó a las semifinales de la Libertadores después de 17 años tras vencer 1-0 a Corinthians con gol de Alexis Castro. “Tenía mucha fe en el equipo. En estos partidos no falla, más allá de que te pueda ir bien o mal, pero cuando ves cómo juegan, se nota la templanza del equipo y el peso de la historia”, destacó Verón. La ida de la semifinal está prevista para el 13 o 14 de octubre, aunque todavía deben definirse el rival, el horario y, justamente, el estadio donde Estudiantes será local.