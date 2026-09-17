Alerta en Estudiantes: podría no poder jugar en UNO la semifinal de la Libertadores

El Pincha deberá cumplir con una exigencia de Conmebol para esta instancia y Juan Sebastián Verón ya anticipó que analizarán alternativas mientras esperan conocer al rival.
En Estudiantes se encendió una alerta inesperada de cara a la semifinal de la Copa Libertadores: es que podría no ser local en UNO para enfrentar a Flamengo o Independiente del Valle. Después de eliminar a Corinthians en Brasil, el presidente Juan Sebastián Verón explicó que la intención es mantener la localía.
“Vamos a hacer todo lo posible para jugar en UNO. Dependerá mucho de Flamengo si pasa. Hay que estudiar y hacer lo posible para que sea así, si no vamos a buscar localía”, aseguró el presidente de Estudiantes en las últimas horas. El problema está relacionado con la cantidad de entradas que Estudiantes deberá entregar al equipo visitante.
Para las semifinales, el reglamento de Conmebol establece un mínimo de 4.000 localidades para el público visitante, mientras que hasta los cuartos de final la exigencia era de 2.000. Por eso, el Pincha deberá analizar si puede cumplir con esa condición en el Jorge Luis Hirschi. Si no puede hacerlo, deberá buscar otro estadio para disputar el partido como local.
Verón también fue consultado por la posibilidad de utilizar el Estadio Único de La Plata, pero no pudo confirmar esa alternativa. “La realidad, no tengo ni idea, pero no, no está disponible, aunque podemos hacer un llamado”, respondió entre risas.
Mientras tanto, Estudiantes espera por el ganador de Flamengo e Independiente del Valle, serie que está con ventaja 2-0 para el conjunto brasileño. El Pincha ya enfrentó a Flamengo en esta edición, con un empate 1-1 en UNO y una derrota 1-0 en el Maracaná.
Estudiantes regresó a las semifinales de la Libertadores después de 17 años tras vencer 1-0 a Corinthians con gol de Alexis Castro. “Tenía mucha fe en el equipo. En estos partidos no falla, más allá de que te pueda ir bien o mal, pero cuando ves cómo juegan, se nota la templanza del equipo y el peso de la historia”, destacó Verón. La ida de la semifinal está prevista para el 13 o 14 de octubre, aunque todavía deben definirse el rival, el horario y, justamente, el estadio donde Estudiantes será local.
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