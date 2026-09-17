Estudiantes quiere repatriar a Marcos Rojo: la contundente postura de Racing

Por eso, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón y el cuerpo técnico analizan incorporar un refuerzo para afrontar una serie que puede llevar al club nuevamente a una final de América después de 17 años. Rojo aparece como una alternativa especial por su pasado en Estudiantes y por haber sido campeón de la Libertadores con el club. El antecedente que alimenta la ilusión es Rolando Schiavi, incorporado para aquella instancia en 2009, cuando el equipo terminó conquistando el título.