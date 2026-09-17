Estudiantes quiere repatriar a Marcos Rojo: la contundente postura de Racing

El Pincha busca reforzar la defensa para las semifinales de la Libertadores y puso sus ojos en uno de sus últimos referentes, aunque la Academia no facilitaría su salida.
Estudiantes quiere a Marcos Rojo para reforzar su defensa de cara a las semifinales de la Copa Libertadores pero Racing no facilitaría su salida. El defensor tiene contrato con la Academia hasta diciembre y actualmente es uno de los principales referentes del plantel del club de Avellaneda.
El interés del Pincha responde a una necesidad concreta: Leandro González Pirez y Tomás Palacios quedaron suspendidos para el primer partido de la próxima instancia tras ser amonestados en el triunfo ante Corinthians. Palacios, que habitualmente juega como central izquierdo, tuvo que desempeñarse como lateral en San Pablo y fue una de las figuras. Solo quedan Ramiro Funes Mori y los juveniles Valente Pierani y Máximo Desábato para cubrir la posición
Por eso, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón y el cuerpo técnico analizan incorporar un refuerzo para afrontar una serie que puede llevar al club nuevamente a una final de América después de 17 años. Rojo aparece como una alternativa especial por su pasado en Estudiantes y por haber sido campeón de la Libertadores con el club. El antecedente que alimenta la ilusión es Rolando Schiavi, incorporado para aquella instancia en 2009, cuando el equipo terminó conquistando el título.
Del otro lado, Racing no parece dispuesto a desprenderse de Rojo, que tiene vínculo hasta diciembre y se convirtió en una pieza importante para un plantel que sufrió varias bajas. El defensor estuvo cerca de regresar a Estudiantes en enero, pero finalmente renovó con la Academia.
Ahora, la chance de volver al Pincha para jugar una semifinal de Libertadores dependería de una eventual negociación y, principalmente, de la postura del jugador, aunque la primera respuesta de Racing que sale desde el club fue tajante: no contemplan su salida.
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