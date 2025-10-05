Gustavo Quinteros, caliente con el arbitraje en el duelo de Independiente con Godoy Cruz

A los 35 minutos del segundo tiempo, tras un remate de Matías Abaldo, la pelota dio en el brazo del defensor Juan Morán. El árbitro consideró que no fue infracción y tampoco fue advertido desde el VAR para revisar la jugada, más allá del reclamo de todos los jugadores en cancha y el banco de Independiente.

"El penal fue grandísimo. No solamente abre la mano, sino que va al arco. No entiendo por qué no la revisa, si a los de arriba se les cortó la transmisión...", lanzó el entrenador del Rojo en conferencia de prensa.

"No se quién estaba en el VAR pero parece que no estaban atentos. Y, si estaban atentos, la dejaron pasar”, advirtió, con un palazo a Germán Delfino (VAR) y Lucas Pardo (AVAR), los jueces encargados de la revisión de las jugadas.

Ese penal no fue la única del partido. Hubo otras dos antes: Gariano consideró que no fue falta un cruce de Franco Paredes contra Agustín Auzmendi dentro del área (no cobró penal para Godoy Cruz) y luego el árbitro vio infracción de Vicente Poggi a Abaldo dentro del área: Santiago Montiel convirtió desde los doce pasos para el 1 a 0 parcial a favor.

Embed TODO INDEPENDIENTE PIDIÓ PENAL POR MANO: ¿QUÉ TE PARECIÓ?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/NtOTprmCZj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025