Exequiel Palacios tuvo una micro fisura y estará afuera por casi dos meses

De este modo, Palacios se perderá todo el mes de marzo, cuando arranca la Copa Libertadores.

Palacios es un jugador clave para Gallardo y no fue casual que hasta ahora en estos 6 partidos tuvo asistencia perfecta con 508 minutos de los 540 minutos oficiales del equipo. Ayer en la práctica seguía con molestias y le mandaron a hacer los estudios que hoy determinaron la lesión.

Su baja será muy sufrida por el Muñeco, que además tiene a Enzo Pérez, otro volante titular, con un a distensión muscular que lo alejara al menos dos semanas del equipo. Con este panorama River debe enfrentar un mes de febrero con tres partidos más y un marzo con 7 juegos programandos.

ADEMÁS:

Público visitante: contra Banfield, regresan los hinchas de River

El primero sin el Tucu ni Enzo Pérez será en Rosario y habrá rotación. Por eso, hubo fútbol para los que no vienen jugando, y entre ellos estaba Ignacio Scocco, que la semana pasada tuvo el alta médica.

Así, en el predio de Ezeiza esta mañana no se los vio con la pelota a algunos de los jugadores titulares como Armani, Montiel, Pinola, Martínez Quarta, Pratto, Quintero y Nacho Fernández. Además, inició las tareas de recuperación Enzo Pérez, que sufrió una distensión en el recto anterior pierna izquierda.

En cuanto a los once que ensayaron esta mañana aparecen: Lux, Mayada, Rojas y Lollo; De la Cruz, Ponzio, Zuculini, Carrascal y Ferreira; Borré (luego Suárez) y Scocco. De todos modos, hasta que no se conozca la lista de los que viajan mañana a la tarde en micro a Rosario y hasta que no haya un entrenamiento más mañana a la mañana, es imposible conocer el equipo que decidirá Gallardo.

Lo que sí tenemos es el panorama de los que fue usando hasta ahora en estos seis partidos que jugó en poco menos de un mes, desde aquel pendiente con Defensa del 14 de enero mientras casi todos los equipos estaban de pretemporada.

JUGADORES Y MINUTOS (PARTIDOS JUGADOS)

Borré 518 (6)

Palacios 508 (6)

Casco 450 (5)

Armani 450 (5)

Pinola 431 (5)

Pratto 415 (5)

Fernández 393 (5)

Montiel 405 (4)

Martínez Quarta 360 (04)

Enzo Pérez 309 (4)

Quintero 272 (4)

De la Cruz 373 (6)

Sibilile 180 (2)

Mayada 123 (5)

Rojas 109 (2)

Ferreira 94 (2)

Lux 90 (1)

Beltrán 85 (2)

Suarez 45 (2)

Picasso 45 (1)

Moreira 45 (1)

Girotti 27 (1)

No jugaron aún Scocco, Lollo, Gallardo, Alvarez y Carrascal.