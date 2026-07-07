Video: el gol con el que Egipto abrió el marcador ante Argentina

La selección de Egipto golpeó primero con gol del central Yasser Ibrahim a los 15 minutos del primer tiempo, en el estadio de Atlanta. Igualmente, el seleccionado dio vuelta el encuentro y gano 3-2 sobre el final.
En el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Egipto le ganaba 1 a 0 a la Selección Argentina con un tempranero gol de cabeza del central Yasser Ibrahim, tras un centro de Marwan Ateya y le ganó en el salto a Lisandro Martínez. El partido finalizó con una infartarte remontada 3-2 como resultado final.
Es el primer gol del central egipcio en este mundial. Por su parte, la Selección Argentina no arrancaba perdiendo un partido en la Copa del Mundo desde el partido de octavos de final del Mundial de Rusia 2018 cuando Antoine Griezmann de penal hizo el 1-0 que luego terminaría con la victoria de los franceses por 4 a 3.
Egipto había arrancado mejor y lograba poner en aprietos al campeón del mundo. Con una buena circulación en la mitad de la cancha, el conjunto africano manejaba la pelota y complicaba a un rival que no conseguía recuperarla con facilidad.
"Los Faraones" venían de eliminar por penales a la Selección de Australia al vencerlo por 4-2 por penales, luego de empatar 1 a 1 en los 120 minutos de partido. Además fueron segundos del Grupo G de la fase de grupo, solo por detrás de Bélgica con la que empató en la primera fecha.
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