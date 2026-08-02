River vs. Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Tampoco lo acompañan las lesiones. Marcos Acuña se perderá el encuentro por una sobrecarga en el isquiotibial derecho, mientras que Mauro Arambarri y Aníbal Moreno también serán bajas en la mitad de la cancha. Lautaro Rivero y el juvenil Facundo González pelean el lugar en el lateral izquierdo.

River busca deshacer su racha negativa.

En frente está Rosario Central, que viene de igualar 0-0 ante Racing por la segunda fecha en su cancha y sumó una dura derrota por 2-1 ante Belgrano en el debut. Marcha lejos de los puestos de clasificación sin haber podido sumar de a tres y ahora buscará dar el golpe en Núñez. Cabe recordar el mal rendimiento con el que cerró el primer semestre, que puso a Jorge Almirón bajo la lupa y que tiene la obligación de justificar su continuidad y apoyo del presidente Gonzalo Belloso.

Ambos equipos se enfrentaron el pasado 16 de mayo por la semifinal del Torneo Apertura en un partido caliente que tuvo dos penales para el local, River se impuso 1 a 0 con gol de Facundo Colidio desde los doce pasos.

Con Ángel Di María como bandera, Rosario Central inicia su camino en la Copa Libertadores.

La posible formación de River vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González ; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Rosario Central vs. River, por el Torneo Clausura

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

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