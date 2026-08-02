River vs. Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Millonario recibe al Canalla en el Monumental, a la espera de un fuerte malestar por parte de los hinchas, después de las dos derrotas al hilo en el comienzo del campeonato local. Todo lo que tenés que saber.
Esta tarde, desde las 19.15, River recibe a Rosario Central en el Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Millonario volverá a jugar en su cancha después de dos duras derrotas al hilo -vs. Barracas como local y vs. Gimnasia en La Plata-, además de la temprana eliminación en 16avos de la Copa Argentina a manos de Aldosivi, en un trastabillado arranque del segundo semestre con un Eduardo Coudet en la cuerda floja. Asimismo, el Canalla también necesita su primera victoria para llegar con confianza a los octavos de la Libertadores frente a Corinthians. El partido, dirigido por Nicolás Ramírez, será transmitido por ESPN Premium.
La caída ante el Lobo expuso aún más cómo todo se fue cuesta abajo para River después de la final perdida ante Belgrano en la lucha por el título del Apertura. Si bien, desde la llegada del Chacho, el juego del Millonario nunca terminó de gustar, un título lo hubiese cambiado todo. Ahora, parece que sus siete refuerzos en este mercado de pases tampoco alcanzan para los hinchas, menos en un apresurado mundo resultadista.
Las dos derrotas por el torneo local sumado al golpazo en Copa Argentina marcaron el peor arranque del equipo desde el Clausura 1995. Si bien falta mucho, es llamativo que ocupe el último lugar en la zona B, mientras pierde terreno en la clasificación a la próximo Copa Libertadores por tabla anual.
El ciclo de Coudet está en la cuerda floja. Haber llevado al equipo hasta una nueva final quedó en el olvido porque, claro, no la ganó y River "no da margen ni tiempo", según lo que dijo el propio DT. El sucesor de Marcelo Gallardo está inevitablemente en la mira pese a recién haber arrancado el semestre; un cuarto tropezón podría ponerle fin a su ciclo.
Tampoco lo acompañan las lesiones. Marcos Acuña se perderá el encuentro por una sobrecarga en el isquiotibial derecho, mientras que Mauro Arambarri y Aníbal Moreno también serán bajas en la mitad de la cancha. Lautaro Rivero y el juvenil Facundo González pelean el lugar en el lateral izquierdo.
En frente está Rosario Central, que viene de igualar 0-0 ante Racing por la segunda fecha en su cancha y sumó una dura derrota por 2-1 ante Belgrano en el debut. Marcha lejos de los puestos de clasificación sin haber podido sumar de a tres y ahora buscará dar el golpe en Núñez. Cabe recordar el mal rendimiento con el que cerró el primer semestre, que puso a Jorge Almirón bajo la lupa y que tiene la obligación de justificar su continuidad y apoyo del presidente Gonzalo Belloso.
Ambos equipos se enfrentaron el pasado 16 de mayo por la semifinal del Torneo Apertura en un partido caliente que tuvo dos penales para el local, River se impuso 1 a 0 con gol de Facundo Colidio desde los doce pasos.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.
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