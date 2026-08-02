La chicana de Tigre tras el triunfo ante Racing con un guiño a Independiente: "Toca cerrar el estadio otra vez"

El Matador pisó fuerte en Avellaneda con un triunfazo por 3-1 a la Academia y no tardó en sacar de la galera a dos exjugadores del Rojo para avivar la llama del folklore futbolero.
Tigre sorprendió a Racing en el Cilindro y se llevó un triunfazo 3-1 por la tercera fecha del Torneo Clausura, en lo que fue su primera victoria en el campeonato y la primera derrota para Juan Pablo Vojvoda al frente de la Academia. Y claro, si hay oportunidad de bailar con el folklore argentino, el Matador no dudó en sacar de la galera a sus dos futbolistas con pasado en Independiente para encender las redes sociales.
Los protagonistas fueron Santiago López, surgido de las Inferiores del Rojo, donde debutó en 2023, y Joaquín Laso, con pasado en el club de Avellaneda entre 2021 y 2024. Ambos fueron titulares en el partido y contribuyeron en esta valiosa conquista para volver a sumar de a tres.
Pero no sólo posaron para la foto. Es que el CM de Tigre reversionó la famosa frase de Alfio Basile, hincha y referente histórico de Racing, dueño de memes y una definición perfecta para ponerle nombre a momentos sublimes del fútbol. "Toca cerrar el estadio otra vez", dice el posteo, con ambos futbolistas sonrientes, que ya saben lo que es ganarle a la Academia. ¿El detalle? Estaban vestidos de rojo y con un juego de llaves en la mano.
Para Racing, fue una jornada decepcionante. Después de haber arrancado el segundo semestre del año con el pie derecho y con un nuevo DT a la cabeza, este golpazo en su cancha hace mover el barco y recordar las rispideces de los hinchas con la Comisión Directiva. Este 3-1, que parecía terminar en goleada 3-0 hasta el sorpresivo descuento, despertó una furia desatada de la gente, que le cantó a la dirigencia. Sí, a su ídolo histórico. "La Comisión, la Comisión, se va a la p... que lo parió", fue el grito de guerra que apunta a la conducción de Diego Milito.
Gonzalo 'Pity' Martínez, Martín Garay e Ignacio Russo fueron los que silenciaron el Cilindro tres veces. Duván Vergara sacó del bolsillo su gol para evitar el abultado resultado, aunque no fue suficiente para que los académicos le hagan sentir su enojo por primera vez cantándole al presidente de la institución: "Milito, hijo de p..., la p... que te parió".
Los reclamos se acrecentaron una vez que Yael Falcón Pérez pitó el final. Una noche que amarga la correcta racha con un triunfo y un empate en lo que va del Torneo, además de la clasificación a octavos de final de la Copa Argentina. Ahora, a barajar y dar de nuevo con la mente puesta en la visita a Argentinos Juniors. Será el ídolo y mandamás quien nunca podrá olvidarse de esta jornada.
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