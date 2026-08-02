La chicana de Tigre tras el triunfo ante Racing con un guiño a Independiente: "Toca cerrar el estadio otra vez"

Gonzalo 'Pity' Martínez, Martín Garay e Ignacio Russo fueron los que silenciaron el Cilindro tres veces. Duván Vergara sacó del bolsillo su gol para evitar el abultado resultado, aunque no fue suficiente para que los académicos le hagan sentir su enojo por primera vez cantándole al presidente de la institución: "Milito, hijo de p..., la p... que te parió".

Primeros insultos hacia Diego Milito en el Cilindro desde que es presidente de #Racing. pic.twitter.com/GuOshFJWMW — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) August 2, 2026

Los reclamos se acrecentaron una vez que Yael Falcón Pérez pitó el final. Una noche que amarga la correcta racha con un triunfo y un empate en lo que va del Torneo, además de la clasificación a octavos de final de la Copa Argentina. Ahora, a barajar y dar de nuevo con la mente puesta en la visita a Argentinos Juniors. Será el ídolo y mandamás quien nunca podrá olvidarse de esta jornada.