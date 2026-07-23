Facu Medina en su barrio: mensaje a la gente tras la final y picado con la camiseta de River

Remarcó, sin hacer a un lado la pena por no haber podido traer la copa, que están muy "tristes por haber perdido" y explicó por qué no volvieron al país todos los jugadores juntos luego de perder el mano a mano por el título. "También nosotros estamos así. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida", destacó.

Por su parte, el Flaco López también le habló a los hinchas desde ese balcón, quien también tuvo su primera experiencia mundialista en la que se destacó con una asistencia. "Compartir un poco con él para olvidarnos lo que pasó hace unos días. El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos. Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos".

Facundo Medina visitó a su familia en Villa Caraza junto al Flaco López y les habló a los vecinos que se acercaron a saludarlos y a brindarles cariño tras la final perdida. pic.twitter.com/HzqPJ5ICZT — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

Picado en el barrio

Borrón y cuenta nueva. Juntarse con los suyos, disfrutar, y compartir tiempo de calidad después de más de 50 días fuera de casa. ¿Parar la pelota? Eso no tanto. Es que no dudó en ponerse los botines y jugar un picado con amigos, con una sonrisa inevitable por ver a la redonda de nuevo sin importar que hace cuatro días la vio por última vez, los duros entrenamientos y el desgaste por la competición. Siempre hay tiempo para un partido en el barrio.

Eligió la camiseta suplente de River para el partido, una imagen que enamoró a los hinchas y que ratificó su amor por los colores del club de donde surgió. Cabe destacar que, en este mercado, su nombre sonó en el entorno del Millonario, pero no pasó a mayores y el defensor de 27 años continúa su carrera en Olympique de Marsella.