Facu Medina en su barrio: mensaje a la gente tras la final y picado con la camiseta de River

El lateral izquierdo de la Selección Argentina estuvo en Villa Caraza junto a José Lòpez y, desde el balcón de su casa, se dirigió a la gente que fue a verlo, les expresó la pena por no haber traído la copa y los alertó ante las "teorías conspirativas".
Post derrota en la final en la Copa del Mundo 2026, en la que la Selección Argentina cayó por 1-0 y fue subcampeona, Facundo Medina visitó a su familia en Villa Caraza (Lanús) y, junto a José López, salió desde su balcón para dejarle un mensaje a la gente que fue a verlo, les agradeció por el apoyo incondicional y les advirtió sobre las 'teorías conspirativas' que posiciona al conjunto nacional como vendido, apretado y obligado a perder.
La dolorosa derrota alimentó la revolución mediática que intenta explicar el por qué Argentina no pateó al arco y perdió, sin aceptar la simple superioridad de España y su justa consagración. Las mismas se basan en: aprietes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y su polémica con la justicia, alerta de la FIFA para dejar que La Roja levante la copa y un ultimátum para no recibir graves sanciones por exponer la bandera de "Las Malvinas son argentinas" después del triunfo histórico ante Inglaterra.
Por eso, el lateral aprovechó para exponer su posición y fue tajante: "No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces". Desde su lado, intentó bajar la espuma por la popularidad que genera el fútbol en el país. "Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente", añadió el defensor de 27, quien jugó en cinco de los ocho partidos en la Copa del Mundo (incluyendo la final).
Remarcó, sin hacer a un lado la pena por no haber podido traer la copa, que están muy "tristes por haber perdido" y explicó por qué no volvieron al país todos los jugadores juntos luego de perder el mano a mano por el título. "También nosotros estamos así. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida", destacó.
Por su parte, el Flaco López también le habló a los hinchas desde ese balcón, quien también tuvo su primera experiencia mundialista en la que se destacó con una asistencia. "Compartir un poco con él para olvidarnos lo que pasó hace unos días. El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos. Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos".
Borrón y cuenta nueva. Juntarse con los suyos, disfrutar, y compartir tiempo de calidad después de más de 50 días fuera de casa. ¿Parar la pelota? Eso no tanto. Es que no dudó en ponerse los botines y jugar un picado con amigos, con una sonrisa inevitable por ver a la redonda de nuevo sin importar que hace cuatro días la vio por última vez, los duros entrenamientos y el desgaste por la competición. Siempre hay tiempo para un partido en el barrio.
Eligió la camiseta suplente de River para el partido, una imagen que enamoró a los hinchas y que ratificó su amor por los colores del club de donde surgió. Cabe destacar que, en este mercado, su nombre sonó en el entorno del Millonario, pero no pasó a mayores y el defensor de 27 años continúa su carrera en Olympique de Marsella.
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