"No me faltes el respeto": el cruce de Lionel Messi con el árbitro portugués

Más allá del cruce, el capitán argentino volvió a ser una de las figuras del equipo. Fue el encargado de asistir a Alexis Mac Allister en el gol que abrió el marcador y sumó una nueva participación directa en un tanto durante el certamen.

La actuación de João Pinheiro también despertó interés por su designación para dirigir un duelo entre una selección sudamericana y otra europea; una decisión tomada por la Comisión de Árbitros de la FIFA, encabezada por el italiano Pierluigi Collina.