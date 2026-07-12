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"No me faltes el respeto": el cruce de Lionel Messi con el árbitro portugués

El capitán de la Selección fue protagonista de un momento tenso con João Pinheiro. Ocurrió durante el primer tiempo por un tiro libre a favor de Suiza.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y autor de ocho goles en lo que va del Mundial 2026, protagonizó un tenso cruce con el árbitro portugués João Pinheiro durante el partido contra Suiza, en el que la Albiceleste venció 3-1 y se clasificó a las semifinales.

Todo ocurrió en el primer tiempo, luego de que Pinheiro sancionara un tiro libre a favor del conjunto europeo cerca del área argentina. Mientras el juez acomodaba la barrera, de la que formaba parte Messi, el rosarino se acercó para manifestarle su desacuerdo con la decisión.

Visiblemente molesto por el trato recibido, el capitán argentino le reclamó al árbitro: "Hablá bien, no me faltes el respeto. A mí hablame bien, yo te hablé bien". Poco después reiteró su pedido: “Hablame bien, con respeto. A mí hablame bien, yo te hablé bien”.

Más allá del cruce, el capitán argentino volvió a ser una de las figuras del equipo. Fue el encargado de asistir a Alexis Mac Allister en el gol que abrió el marcador y sumó una nueva participación directa en un tanto durante el certamen.

La actuación de João Pinheiro también despertó interés por su designación para dirigir un duelo entre una selección sudamericana y otra europea; una decisión tomada por la Comisión de Árbitros de la FIFA, encabezada por el italiano Pierluigi Collina.

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