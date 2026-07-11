Leyenda: Messi igualó a Pelé como máximo asistidor en la historia de los Mundiales

Con el córner para el gol de Alexis Mac Allister ante Suiza, el capitán de la Selección Argentina llegó a diez asistencias en Copas del Mundo y alcanzó la marca de O Rei.

Lionel Messi sigue agrandando su leyenda en el fútbol mundial a sus 39 años, terminando su carrera rompiendo récords como desde que apareció en la Primera de Barcelona. En el duelo entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán albiceleste alcanzó un nuevo récord al igualar a Pelé como el máximo asistidor en la historia de las Copas del Mundo.