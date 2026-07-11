Leyenda: Messi igualó a Pelé como máximo asistidor en la historia de los Mundiales

Con el córner para el gol de Alexis Mac Allister ante Suiza, el capitán de la Selección Argentina llegó a diez asistencias en Copas del Mundo y alcanzó la marca de O Rei.
Lionel Messi sigue agrandando su leyenda en el fútbol mundial a sus 39 años, terminando su carrera rompiendo récords como desde que apareció en la Primera de Barcelona. En el duelo entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán albiceleste alcanzó un nuevo récord al igualar a Pelé como el máximo asistidor en la historia de las Copas del Mundo.
La histórica marca llegó a los diez minutos del primer tiempo, cuando el rosarino ejecutó un córner para que Alexis Mac Allister conectara de cabeza y estableciera el 1-0 para el equipo de Lionel Scaloni. Con esa acción, Leo alcanzó las 10 asistencias mundialistas, las mismas que había registrado el brasileño Pelé, y volvió a escribir una página dorada en la historia del torneo más importante del fútbol.
Un dato que hace aún más especial el registro es que las diez asistencias fueron para diez compañeros distintos. Los beneficiados por los pases de gol del capitán fueron Hernán Crespo, Carlos Tevez, Ángel Di María, Gabriel Mercado, Sergio Agüero, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Cristian Romero y Alexis Mac Allister.
El recorrido comenzó en Alemania 2006, continuó con una asistencia en Sudáfrica 2010, otra en Brasil 2014, dos en Rusia 2018, tres en Qatar 2022 y ya suma dos en el Mundial 2026, consolidando una trayectoria única.
La asistencia anterior había llegado en los octavos de final frente a Egipto, cuando habilitó a Cristian Romero en la remontada por 3-2. Ahora, frente a Suiza, volvió a ser determinante con una pelota parada que terminó en la red y le permitió igualar otra de las marcas históricas de Pelé.
• Alemania 2006: Hernán Crespo vs. Serbia y Montenegro (6-0).
• Sudáfrica 2010: Carlos Tevez vs. México (3-1).
• Brasil 2014: Ángel Di María vs. Suiza (1-0).
• Rusia 2018: Gabriel Mercado vs. Francia (3-4).
• Rusia 2018: Sergio Agüero vs. Francia (3-4).
• Qatar 2022: Enzo Fernández vs. México (2-0).
• Qatar 2022: Nahuel Molina vs. Países Bajos (2-2).
• Qatar 2022: Julián Álvarez vs. Croacia (3-0).
• Mundial 2026: Cristian Romero vs. Egipto (3-2).
• Mundial 2026: Alexis Mac Allister vs. Suiza (1-0).
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