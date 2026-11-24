El momento en el que Senegal se retiró del campo de juego

Tras una audiencia a puertas cerradas realizada en octubre, el panel arbitral integrado por el francés Gérald Simon, el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas respaldó la postura senegalesa. El TAS consideró que el árbitro tenía autoridad para decidir si el encuentro debía continuar y que, al reanudarlo, entendió que estaban dadas las condiciones para hacerlo, ya que ambos equipos habían regresado al campo y manifestado su voluntad de seguir jugando. Por ese motivo, concluyó que no había cometido ningún error de derecho al permitir que la final terminara con un resultado deportivo.

En su resolución, el tribunal también rechazó que la decisión arbitral pudiera considerarse arbitraria por el contexto de extrema tensión que se vivió durante aquellos minutos, ya que, según explicó, el criterio del juez no pareció estar condicionado por factores externos al desarrollo del partido. De todas maneras, aclaró que las cuestiones disciplinarias vinculadas con el comportamiento de Senegal ya habían sido tratadas en expedientes independientes por la CAF, que había impuesto sanciones a la federación, al entrenador y a determinados futbolistas.