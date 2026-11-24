El Tribunal de Arbitraje Deportivo revirtió la decisión de la CAF, que había declarado ganador a Marruecos por el breve abandono del campo de los senegaleses y ratificó el resultado de la final.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Senegal y le devolvió oficialmente el título de la Copa Africana de Naciones 2025, diez meses después de la escandalosa final frente a Marruecos. El organismo anuló la resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que había dejado sin efecto la victoria senegalesa y declarado campeón al seleccionado marroquí por un 3-0 final. De esta manera, el resultado obtenido dentro de la cancha volvió a tener validez y Senegal recuperó una corona que había levantado en enero.
La polémica se originó el 18 de enero, cuando ambos seleccionados disputaron la final en Rabat. En el tiempo añadido, el árbitro sancionó un insólito penal a favor de Marruecos, lo que provocó la reacción de los futbolistas senegaleses y el abandono momentáneo del campo de juego por parte de la mayoría del equipo. Después de varios minutos, los jugadores regresaron y el encuentro se reanudó. Brahim Díaz tuvo la oportunidad de darle el título a los locales desde los doce pasos, pero falló su remate y la definición se trasladó al tiempo suplementario.
En la prórroga, Pape Gueye marcó el único gol del encuentro y le dio a Senegal una victoria por 1-0 que le permitió levantar el trofeo. Sin embargo, Marruecos presentó un reclamo ante la CAF y, después de que el Comité de Disciplina rechazara inicialmente su presentación, el Comité de Apelación modificó el fallo el 17 de marzo. El organismo consideró que el comportamiento de Senegal constituía un abandono del partido y resolvió darle por perdido el encuentro por 3-0, una decisión que desató una disputa institucional y deportiva entre las dos federaciones.
Ante esa resolución, Senegal acudió al TAS el 25 de marzo para solicitar que se reconociera nuevamente el resultado de la final. El argumento principal de su presentación fue que la decisión del árbitro de reanudar el partido correspondía a su autoridad exclusiva y no podía ser modificada posteriormente por un organismo disciplinario. Marruecos, por su parte, sostuvo que la retirada temporal de los futbolistas infringió los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, por lo que el encuentro debió darse por terminado antes de tiempo.
Tras una audiencia a puertas cerradas realizada en octubre, el panel arbitral integrado por el francés Gérald Simon, el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas respaldó la postura senegalesa. El TAS consideró que el árbitro tenía autoridad para decidir si el encuentro debía continuar y que, al reanudarlo, entendió que estaban dadas las condiciones para hacerlo, ya que ambos equipos habían regresado al campo y manifestado su voluntad de seguir jugando. Por ese motivo, concluyó que no había cometido ningún error de derecho al permitir que la final terminara con un resultado deportivo.
En su resolución, el tribunal también rechazó que la decisión arbitral pudiera considerarse arbitraria por el contexto de extrema tensión que se vivió durante aquellos minutos, ya que, según explicó, el criterio del juez no pareció estar condicionado por factores externos al desarrollo del partido. De todas maneras, aclaró que las cuestiones disciplinarias vinculadas con el comportamiento de Senegal ya habían sido tratadas en expedientes independientes por la CAF, que había impuesto sanciones a la federación, al entrenador y a determinados futbolistas.
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