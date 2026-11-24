El torneo se jugará entre el 9 de junio y el 9 julio de 2028 y será la tercera vez que se organizará allí, luego de las ediciones de 2016 y 2024. En la primera, Argentina terminó como subcampeona ante Chile y en la segunda, levantó el trofeo tras la infartante final vs. Colombia. Detrás de la elección hay motivos económicos y comerciales, pero también de infraestructura: tras haber sido anfitrión del último Mundial, el país dispone de varios estadios renovados en distintas ciudades.