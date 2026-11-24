La Conmebol dio luz verde para que el torneo de selecciones más importante de Sudamérica regrese a territorio norteamericano. La gran novedad sería la incorporación de invitados de Concacaf, en una edición que buscaría ser más larga y competitiva.
La Copa América 2028 ya tiene sede. Según se definió en la última reunión de la Conmebol, el certamen volverá a disputarse en Estados Unidos, tal como ocurrió en 2024. Ya lo anunció Alejandro Dominguez, el presidente del organismo, con la oficialización de que el país norteamericano continuará reinando en su suelo con las máximas competencias, con el Mundial como lo más reciente.
El torneo se jugará entre el 9 de junio y el 9 julio de 2028 y será la tercera vez que se organizará allí, luego de las ediciones de 2016 y 2024. En la primera, Argentina terminó como subcampeona ante Chile y en la segunda, levantó el trofeo tras la infartante final vs. Colombia. Detrás de la elección hay motivos económicos y comerciales, pero también de infraestructura: tras haber sido anfitrión del último Mundial, el país dispone de varios estadios renovados en distintas ciudades.
El otro gran punto es el formato. La copa sumará, al igual que en 2024, seis secciones de Concacaf para armar un torneo de mayor duración y nivel competitivo. No sería una novedad absoluta: ocho equipos de esa confederación ya pasaron por el certamen a lo largo de su historia. Entre ellos están México (finalista en 1993 y 2001), Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá.
Para la Selección Argentina, jugar en Estados Unidos tiene un balance positivo en lo que respecta a este torneo. En 2024 viajó como campeona vigente tras el título de Brasil 2021 y volvió a quedarse con la corona: derrotó 1-0 a Colombia en el alargue con gol de Lautaro Martínez, en una final en la que Lionel Messi, lesionado, siguió todo desde el banco.
La historia fue distinta en el Mundial. La Albiceleste llegó a la final con el título en juego, después de superar de manera dramática a Egipto en octavos y a Inglaterra en semifinales. Sin embargo, en el partido decisivo perdió 1-0 en tiempo suplementario ante España y se volvió con sabor amargo de su última visita al país.
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