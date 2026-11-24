"La duda era el estado de la cancha. La intención fue siempre jugar en Alta Córdoba. Orgullo de jugar ahí y de tener un presidente que apoya esto. Tenés la posibilidad de enfrentar a River en el Kempes y recaudar, y habla muy bien de nosotros esta decisión. Nos venimos sintiendo bien ahí y tenemos esa gran ventaja", opinó Flores.

“RIVER NO INTIMIDA. En este torneo perdieron seis partidos, nosotros perdimos dos.RIVER VA A TENER QUE HACER MUCHO PORQUE NOSOTROS VAMOS A DEJAR LA VIDA”.Diego Flores, DT de Instituto. https://t.co/d8SpG79k4S — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 24, 2026