Diego Flores palpitó el duelo de cuartos de final del Torneo Clausura y le avisó al Millonario: "Van a tener que hacer mucho porque vamos a dejar la vida".
Diego Flores, entrenador de Instituto, calentó la previa del duelo de cuartos de final del Torneo Clausura contra River, a disputarse este fin de semana en el Monumental. "River no intimida, perdieron seis partidos", disparó el Traductor, conductor del club cordobés que ganó la Zona A con 34 puntos producto de 10 triunfos, 4 empates y 2 derrotas.
"River no intimida, es fútbol argentino. Creo que en este torneo ellos perdieron seis partidos, nosotros dos. No ignoramos que es un rival durísimo, con muchísima jerarquía pero así como ellos tienen sus armas para ganar el partido nosotros tenemos las nuestras", inició Flores ante la consulta de la prensa.
Y agregó: "Tenemos la gran ventaja de haber salido primero y tener la localía y vamos a prepararnos para disputar un partido muy bien jugado, con el cuchillo entre los dientes. River va a tener que hacer mucho porque vamos a dejar la vida en ese partido".
Pese a la posibilidad de jugar en el Mario Alberto Kempes por el estado de su cancha por el reciente recital de María Becerra y la chance de recaudar con hinchas visitantes, Instituto decidió hacer de local en el Monumental Presidente Perón priorizando lo deportivo.
"La duda era el estado de la cancha. La intención fue siempre jugar en Alta Córdoba. Orgullo de jugar ahí y de tener un presidente que apoya esto. Tenés la posibilidad de enfrentar a River en el Kempes y recaudar, y habla muy bien de nosotros esta decisión. Nos venimos sintiendo bien ahí y tenemos esa gran ventaja", opinó Flores.
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