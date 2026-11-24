Tras el golpe de calor y la deshidratación que sufrió en Barranquilla luego de ganar la Sudamericana, el capitán pasó por análisis en Ezeiza. Él quiere estar en los octavos del Clausura, pero los médicos no darán el alta sin todas las garantías.
Boca festeja la Copa Sudamericana, pero en Ezeiza hay un nombre que preocupa y ocupa al cuerpo médico: Leandro Paredes. El capitán, que se descompensó tras la consagración y debió ser trasladado a una clínica de Barranquilla, es el futbolista más vigilado del plantel en la antesala del cruce de octavos de final del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia.
El martes, antes de la práctica, el mediocampista se sometió a estudios de sangre. En las próximas horas se le harán nuevos controles para medir cómo evoluciona luego del cuadro de golpe de calor y deshidratación que lo afectó en medio de los festejos por el título continental.
El panorama, por ahora, es alentador. Paredes ya se lo había visto en buen estado durante los festejos y el lunes se sumó sin problemas a la práctica regenerativa de los titulares. Aun así, en el departamento médico prefieren ir paso a paso: no habrá luz verde hasta tener la certeza de que está en condiciones de volver a competir.
Del lado del jugador, el mensaje es contundente: quiere estar. Después de levantar la Sudamericana, el capitán no piensa resignar la chance de jugar un partido de eliminación directa y acompañar a sus compañeros en esta nueva etapa del torneo local.
En ese marco, Rodolfo Arruabarrena planea presentar un equipo con mayoría de titulares frente al conjunto mendocino. Eso sí, la formación definitiva dependerá de la respuesta física de cada jugador tras el desgaste de la final. El caso de Paredes es el más delicado, y su presencia quedará supeditada a los resultados de los estudios y a lo que determinen los médicos.
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