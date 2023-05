Ferro venció a Atlanta y perdió el puntero Agropecuario

Primera Nacional - Zona A

Agropecuario salió de Carlos Casares y sufrió un sorpresivo traspié: perdió 2-1 con Flandria en el estadio Carlos V de Jauregui. Un doblete de Catriel Sánchez en el primer tiempo (a los 7' y 30') le dio el triunfo al local, mientras que Fernando Moreyra descontó para el Sojero sobre el final del partido.

En el otro partido del domingo, Alvarado y Almagro igualaron sin goles en Mar del Plata: punto para seguir escapándole al descenso para los locales, mientras que los de José Ingenieros pelean por meterse en puestos de Reducido.

Pese a la derrota, Agropecuario sigue siendo el líder de la Zona A con 26 puntos gracias a la caída de Temperley del sábado. De cerca lo siguen el Celeste con 25 unidades, y Almirante Brown, que tiene un partido menos, con 24.

La fecha se cerrará el lunes con Güemes (SdE) - San Martín (T) a las 19 (TV: TyC Sports), y San Martín (SJ) - Brown (PM) a las 21.30. Con una victoria, los sanjuaninos alcanzarían a Agropecuario, aunque con un partido más.

Primera Nacional - Zona B

Ferro le ganó un partidazo a Atlanta en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri y logró entrar en zona de Reducido. Alexander Díaz, de penal a los 9 minutos del primer tiempo, y Jonathan Herrera, en el comienzo del complemento, convirtieron los tantos del Verde del oeste.

Mientras que en el otro encuentro de la jornada, Brown de Adrogué no pasó del empate 0-0 contra Mitre (SdE): ambos quedaron en mitad de tabla con 17 puntos, una unidad por debajo de Aldosivi, quien por ahora se lleva el último pasaje al Reducido.

La Zona B tiene a Chacarita como único líder, luego del empate del sábado, con 28 puntos. Abajo aparecen Deportivo Maipú con 27 unidades, e Independiente Rivadavia de Mendoza, con 25.

La fecha 14 culminará el lunes con dos encuentros: Deportivo Riestra - Racing (C) a las 15.30 y Estudiantes de Buenos Aires - Chaco For Ever a las 21.10 (TV: TyC Sports).

Primera B Metropolitana

Talleres RE 1-1 Comunicaciones

Dock Sud 1-0 Cañuelas

Federal A

Ciudad Bolívar 2-1 Estudiantes SL

Primera C

Victoriano Arenas 0-0 Central Córdoba (R)

Atlas 2-1 Real Pilar

Puerto Nuevo 3-1 Berazategui

Midland 1-0 Sp. Italiano

Laferrere - JJ Urquiza

Primera D

Cambaceres 2-1 Lugano