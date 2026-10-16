Estudiantes recurrió al TAS para habilitar a Marcos Rojo antes de la revancha con Flamengo

El futbolista, surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes y recientemente incorporado desde Racing, había sido inscripto para reemplazar al lesionado Gabriel Neves, en un contexto marcado por las suspensiones de varios defensores del plantel.

Desde la institución platense sostienen que la autorización otorgada por la AFA constituye un respaldo suficiente para permitir su participación internacional, ya que consideran que corresponde a las asociaciones nacionales verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción.

En cambio, Conmebol argumenta que el defensor no reúne las condiciones establecidas por las excepciones de la FIFA para registrar futbolistas fuera de los períodos habituales del mercado de pases.

Esta diferencia en la interpretación reglamentaria constituye el eje central de la presentación ante el TAS, donde Estudiantes incorporó antecedentes de resoluciones que considera favorables a su posición.

El malestar de Medina y la urgencia deportiva

La decisión de Conmebol también generó un fuerte malestar en el cuerpo técnico encabezado por Alexander Medina, quien debió modificar sus planes pocas horas antes del partido de ida frente a Flamengo, que terminó empatado sin goles en el estadio UNO.

Tras el encuentro, el entrenador uruguayo explicó que recibió la noticia de la inhabilitación cuando el plantel comenzaba la concentración, a través del director deportivo Marcos Angeleri.

La situación obligó a realizar un cambio de último momento en la formación inicial, con el ingreso de Ramiro Funes Mori para ocupar un lugar en la defensa.

Medina cuestionó la falta de claridad en los criterios aplicados por los organismos encargados de resolver la inscripción y expresó su incomodidad por haber preparado el compromiso sin conocer con certeza si podría utilizar al futbolista.

Mientras tanto, la dirigencia albirroja mantiene las gestiones para obtener una respuesta favorable antes de viajar a Río de Janeiro. La posibilidad de contar con Rojo representa una alternativa importante para afrontar un encuentro decisivo, especialmente por las bajas que afectan al sector defensivo.