Estudiantes recurrió al TAS para habilitar a Marcos Rojo antes de la revancha con Flamengo

El Pincha presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo luego de que la Conmebol rechazara la inscripción del defensor.
Estudiantes de La Plata decidió llevar hasta las últimas instancias su reclamo por la habilitación de Marcos Rojo en la Copa Libertadores. Luego de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazara la inscripción del defensor para las semifinales ante Flamengo, la dirigencia albirroja presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con la intención de conseguir una resolución favorable antes del partido de vuelta en Brasil.
El conflicto sumó un nuevo capítulo luego de que el TAS remitiera formalmente el expediente a la Conmebol, que ahora deberá responder a los argumentos presentados por el club platense. Sin embargo, los tiempos administrativos representan una dificultad adicional para Estudiantes, que necesita una definición antes del jueves 22 de octubre, cuando visitará al conjunto brasileño en el estadio Maracaná, desde las 21.30.
De acuerdo con el artículo R55 del Código de Arbitraje Deportivo, la entidad sudamericana dispone de 20 días hábiles para contestar el reclamo. Por ese motivo, la comisión directiva del Pincha presentó un pedido de pronto despacho, con el objetivo de acelerar el procedimiento y evitar que la resolución llegue cuando la serie ya esté definida.
La controversia comenzó cuando Conmebol rechazó la incorporación de Rojo a la lista de buena fe para disputar las semifinales, pese a que el defensor había sido registrado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el sistema Comet el pasado 9 de octubre.
El futbolista, surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes y recientemente incorporado desde Racing, había sido inscripto para reemplazar al lesionado Gabriel Neves, en un contexto marcado por las suspensiones de varios defensores del plantel.
Desde la institución platense sostienen que la autorización otorgada por la AFA constituye un respaldo suficiente para permitir su participación internacional, ya que consideran que corresponde a las asociaciones nacionales verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción.
En cambio, Conmebol argumenta que el defensor no reúne las condiciones establecidas por las excepciones de la FIFA para registrar futbolistas fuera de los períodos habituales del mercado de pases.
Esta diferencia en la interpretación reglamentaria constituye el eje central de la presentación ante el TAS, donde Estudiantes incorporó antecedentes de resoluciones que considera favorables a su posición.
La decisión de Conmebol también generó un fuerte malestar en el cuerpo técnico encabezado por Alexander Medina, quien debió modificar sus planes pocas horas antes del partido de ida frente a Flamengo, que terminó empatado sin goles en el estadio UNO.
Tras el encuentro, el entrenador uruguayo explicó que recibió la noticia de la inhabilitación cuando el plantel comenzaba la concentración, a través del director deportivo Marcos Angeleri.
La situación obligó a realizar un cambio de último momento en la formación inicial, con el ingreso de Ramiro Funes Mori para ocupar un lugar en la defensa.
Medina cuestionó la falta de claridad en los criterios aplicados por los organismos encargados de resolver la inscripción y expresó su incomodidad por haber preparado el compromiso sin conocer con certeza si podría utilizar al futbolista.
Mientras tanto, la dirigencia albirroja mantiene las gestiones para obtener una respuesta favorable antes de viajar a Río de Janeiro. La posibilidad de contar con Rojo representa una alternativa importante para afrontar un encuentro decisivo, especialmente por las bajas que afectan al sector defensivo.
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