La Selección argentina volvió a entrenar y prepara el viaje a Córdoba para enfrentar a Costa Rica

El equipo de Lionel Scaloni tendrá una nueva práctica este domingo en Ezeiza y viajará el lunes por la mañana, día en el que también está prevista la conferencia de prensa del entrenador.
La Selección argentina volvió a entrenar este sábado en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, después de la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, y comenzó a preparar el segundo amistoso de la fecha FIFA de noviembre frente a Costa Rica. El encuentro se disputará este martes desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El plantel tendrá una nueva práctica este domingo a las 18.30, a puertas cerradas, y viajará el lunes a las 10.30 hacia Córdoba. Ese mismo día, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa, aunque el horario todavía no fue confirmado. Se espera que sea después del mediodía, una vez que la delegación se instale en la ciudad.
El entrenamiento de este sábado estuvo dividido según la participación de los futbolistas en el partido ante Uruguay. Los jugadores que fueron titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que aquellos que no ingresaron o sumaron pocos minutos participaron de trabajos de fútbol.
La actividad incluyó tres bloques de 15 minutos en cancha grande, con partidos de 11 contra 11. Para completar los equipos también participaron como sparrings algunos futbolistas de la Sub 20, que trabajan durante esta ventana de fecha FIFA bajo las órdenes de Diego Placente.
La práctica del domingo será la última en Ezeiza antes del viaje a Córdoba. Allí, Scaloni podría dar algunas señales sobre la formación que utilizará frente a Costa Rica, en el cierre de la actividad de la Selección durante esta ventana internacional.
Argentina llega al compromiso después de perder 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. El encuentro fue el primero del equipo nacional tras el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste y estuvo marcado por las dificultades para concretar las situaciones de gol que generó durante la primera etapa.
En el complemento, Uruguay abrió el marcador luego de un despeje que rebotó en la cabeza de Leonardo Balerdi y terminó en gol en contra. Minutos más tarde, Maximiliano Araújo amplió la diferencia para el conjunto visitante, mientras que Julián Álvarez descontó para dejar el 2-1 final.
La derrota dejó a la Selección sin margen para cerrar la ventana con una victoria ante su público, por lo que el partido frente a Costa Rica será la última oportunidad de noviembre para recuperarse. El equipo de Scaloni buscará mejorar su rendimiento y despedir el año con un resultado positivo.
El encuentro se disputará este martes 17 desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Antes, el plantel completará su preparación en Ezeiza, viajará a la provincia mediterránea y escuchará a Scaloni en la conferencia prevista para el lunes.
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