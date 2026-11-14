La Selección argentina volvió a entrenar y prepara el viaje a Córdoba para enfrentar a Costa Rica

La práctica del domingo será la última en Ezeiza antes del viaje a Córdoba. Allí, Scaloni podría dar algunas señales sobre la formación que utilizará frente a Costa Rica, en el cierre de la actividad de la Selección durante esta ventana internacional.

Argentina llega al compromiso después de perder 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. El encuentro fue el primero del equipo nacional tras el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste y estuvo marcado por las dificultades para concretar las situaciones de gol que generó durante la primera etapa.

En el complemento, Uruguay abrió el marcador luego de un despeje que rebotó en la cabeza de Leonardo Balerdi y terminó en gol en contra. Minutos más tarde, Maximiliano Araújo amplió la diferencia para el conjunto visitante, mientras que Julián Álvarez descontó para dejar el 2-1 final.

La derrota dejó a la Selección sin margen para cerrar la ventana con una victoria ante su público, por lo que el partido frente a Costa Rica será la última oportunidad de noviembre para recuperarse. El equipo de Scaloni buscará mejorar su rendimiento y despedir el año con un resultado positivo.

El encuentro se disputará este martes 17 desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Antes, el plantel completará su preparación en Ezeiza, viajará a la provincia mediterránea y escuchará a Scaloni en la conferencia prevista para el lunes.