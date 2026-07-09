Lamine Yamal rendido a los pies de Messi: "Nadie esperaba que tuviera tanto nivel"

El crack de España llenó de elogios a Leo y también se refirió a la posibilidad de que Julián Álvarez sea su compañero en Barcelona.
En la previa de los cuartos de final de España con Bélgica, que se llevará a cabo este viernes desde las 16 en Los Ángeles, Lamine Yamal llenó de elogios a Lionel Messi: "Nadie se esperaba que tuviera tanto nivel". Además, el crack se refirió a la posibilidad de que Julián Álvarez llegue a Barcelona y sea compañero suyo de equipo.
"Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él. Me alegro por Neymar y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar", expresó Yamal en diálogo con Mundo Deportivo.
Por otro lado, sobre Julián, cuyo nombre lleva semanas vinculado al Barcelona, fue contundente: "Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere tener. Ya lo dije: tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices. Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barca. No tengo ni idea de cómo está la situación, pero ojalá que sí".
Yamal llegó al torneo sin ritmo de competencia por la lesión que sufrió a fines de abril y lo reconoció sin rodeos: "Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando ya llevas siete partidos seguidos". Sin embargo, lejos de excusarse, prometió que lo mejor está por venir: "Va a llegar ese partido. Siempre, cuanto más se acercan los partidos importantes, las semifinales o la final, mejor nivel saco. Espero que contra Bélgica sea un gran partido de todo el equipo".
Por último, valoró el triunfo ante Portugal por los octavos de final: "Era una de las tres mejores selecciones del Mundial. Poder eliminarlas nos da mucha confianza". Y sobre el posible camino de España hacia la final, fue claro: "Si nos toca Francia o Marruecos, intentaremos ganar y llegar a la final".
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