Lamine Yamal rendido a los pies de Messi: "Nadie esperaba que tuviera tanto nivel"

Yamal llegó al torneo sin ritmo de competencia por la lesión que sufrió a fines de abril y lo reconoció sin rodeos: "Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando ya llevas siete partidos seguidos". Sin embargo, lejos de excusarse, prometió que lo mejor está por venir: "Va a llegar ese partido. Siempre, cuanto más se acercan los partidos importantes, las semifinales o la final, mejor nivel saco. Espero que contra Bélgica sea un gran partido de todo el equipo".

Por último, valoró el triunfo ante Portugal por los octavos de final: "Era una de las tres mejores selecciones del Mundial. Poder eliminarlas nos da mucha confianza". Y sobre el posible camino de España hacia la final, fue claro: "Si nos toca Francia o Marruecos, intentaremos ganar y llegar a la final".