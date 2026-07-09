Video: Bono le atajó un penal a Mbappé en el duelo de Francia y Marruecos

¡¡¡BONO LE ADIVINÓ EL LADO Y LE ATAJÓ EL PENAL A MBAPPÉ!!! ¡¡TODO SIGUE 0-0 ENTRE FRANCIA Y MARRUECOS!!



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El propio delantero del Real Madrid se hizo cargo de la ejecución, pero Bounou adivinó el palo y contuvo el remate, que fue rasante y con poca potencia hacia su derecha, por lo que el arquero no tuvo mayores inconvenientes para quedarse con la pelota tras esperar hasta el final la decisión del futbolista.