Video: Bono le atajó un penal a Mbappé en el duelo de Francia y Marruecos

La estrella de Francia tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde los doce pasos en el duelo por los cuartos de final del Mundial. Sin embargo, el arquero lo esperó hasta el final y adivinó su intención.
Francia y Marruecos empatan 0-0 en Boston en un duelo que define a uno de los semifinalistas del Mundial 2026. En ese contexto, Kylian Mbappé tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador desde el punto penal, pero Yassine Bounou adivinó el lado y atajo el disparo para mantener el arco marroquí en cero.
Una pérdida de Achraf Hakimi derivó en una rápida transición ofensiva de Francia. La jugada terminó con Kylian Mbappé cayendo dentro del área tras una infracción de Noussair Mazraoui. El árbitro Fernando Tello sancionó el penal y desde el VAR confirmaron su decisión.
El propio delantero del Real Madrid se hizo cargo de la ejecución, pero Bounou adivinó el palo y contuvo el remate, que fue rasante y con poca potencia hacia su derecha, por lo que el arquero no tuvo mayores inconvenientes para quedarse con la pelota tras esperar hasta el final la decisión del futbolista.
De esta manera, el partido continúa 0 a 0 en Boston: Francia domina la posesión y genera las situaciones más claras, mientras el arquero marroquí se convierte en la gran figura del encuentro. Además de detener el penal, ya suma tres atajadas claves extras para sostener el empate sin goles.
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