El golazo de Mbappé a Marruecos para igualar a Messi en la tabla de goleadores

Mbappé sacó un tremendo derechazo al ángulo en la victoria 2 a 0 de Francia al combinado africano por los cuartos del Mundial. Llegó a ocho tantos e igualó a Leo como máximo goleador del certamen.
Kylian Mbappé tuvo su revancha. Después de fallar un penal en el primer tiempo, que fue contenido por Yassine Bounou, el delantero francés destrabó el partido con un golazo desde la puerta del área para poner el 1-0 de Francia sobre Marruecos. Apenas seis minutos más tarde, Ousmane Dembélé amplió la ventaja y selló la victoria del conjunto europeo y su clasificación a las semifinales de Mundial 2026.
El tanto de Mbappé llegó a los 59 minutos, cuando Francia ya dominaba el desarrollo del encuentro y Marruecos sufría para contener los ataques rivales. Tras una serie de rebotes en las inmediaciones del área, Désiré Doué encontró al delantero francés, que engañó a su marca con su cuerpo y sacó un derechazo cruzado al palo derecho de Bono. El arquero marroquí se estiró, pero no pudo evitar el 1-0 en el marcador.
Con este gol, Mbappé alcanzó los ocho tantos en el Mundial 2026 e igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026. El francés llegó a esa cifra gracias a sus dos goles frente a Senegal, Irak y Suecia, además del tanto de penal convertido ante Paraguay y éste nuevo grito ante Marruecos. La pelea parece no frenar. Además, Erling Halland los sigue de cerca con 7 tantos, y también se encuentra en los cuartos de final.
Por último, Mbappé también quedó a un paso de igualar a Messi en la tabla histórica de goleadores de los Mundiales. El capitán argentino suma 21 tantos en 30 partidos, mientras que el francés ya acumula 20 conquistas en apenas 20 encuentros en un dato irreal.
Lejos de conformarse con la ventaja, Francia mantuvo la intensidad y encontró rápidamente el segundo gol. Tras un contraataque, Ousmane Dembélé controló la pelota, encaró hacia el área y, luego de un recorte, quedó de frente al arco para definir con un remate bajo al palo derecho.
Bounou alcanzó a tocar el balón, pero la pelota se le escurrió por debajo del guante y terminó en el fondo de la red para el 2-0 definitivo. Con ese resultado, Francia se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre España y Bélgica.
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