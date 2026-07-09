El golazo de Mbappé a Marruecos para igualar a Messi en la tabla de goleadores

El gol de Dembélé para sentenciar el encuentro

Lejos de conformarse con la ventaja, Francia mantuvo la intensidad y encontró rápidamente el segundo gol. Tras un contraataque, Ousmane Dembélé controló la pelota, encaró hacia el área y, luego de un recorte, quedó de frente al arco para definir con un remate bajo al palo derecho.

Bounou alcanzó a tocar el balón, pero la pelota se le escurrió por debajo del guante y terminó en el fondo de la red para el 2-0 definitivo. Con ese resultado, Francia se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre España y Bélgica.