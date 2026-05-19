Arsenal se consagró campeón de la Premier League tras el empate del Manchester City

Con este título, Arsenal alcanzó las 14 ligas inglesas y se consolidó como el tercer club más ganador de la historia del torneo, detrás de Manchester United y Liverpool, ambos con 20 conquistas. El equipo londinense dejó atrás además una seguidilla de tres subcampeonatos consecutivos y confirmó el crecimiento del proyecto encabezado por Arteta, que ya suma cuatro títulos desde su llegada al banco en diciembre de 2019.

Ahora, el club londinense intentará cerrar el año con una doble corona histórica cuando dispute la final de la Champions League frente al PSG el próximo 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Cabe recordar que el club inglés nunca pudo levantar la Orejona a lo largo de su historia.

Así vivió la consagración el plantel del Arsenal