Arsenal se consagró campeón de la Premier League tras el empate del Manchester City

Los Gunners, comandados por Mikel Arteta, volvieron a conquistar el fútbol inglés después de 22 años y ahora irán por su primera Champions League contra el Paris Saint Germain.
Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años gracias al empate 1-1 entre Manchester City y Bournemouth por la fecha 37 del campeonato. El conjunto dirigido por Mikel Arteta quedó con una ventaja de cuatro puntos imposible de alcanzar cuando resta apenas una jornada y volvió a celebrar un título local que no conseguía desde la histórica campaña invicta de la temporada 2003/04. Con la coronación asegurada, los Gunners ahora buscarán completar una temporada histórica cuando enfrenten al París Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League.
El empate que definió el campeonato se produjo en el Vitality Stadium, donde Bournemouth sorprendió al City con un gol de Eli Kroupi a los 38 minutos del primer tiempo. El delantero francés de 19 años, una de las revelaciones de la temporada, sacó un potente remate desde la puerta del área y dejó sin chances a Gianluigi Donnarumma. Manchester City reaccionó tarde y recién encontró la igualdad a los 94 minutos con un gol de Erling Haaland, aunque el resultado no le alcanzó para mantener viva la pelea por el título.
La consagración del Arsenal también marcó el final de una racha dominante del equipo de Pep Guardiola en Inglaterra. Desde la llegada del entrenador español en 2016, Manchester City había ganado seis Premier League y nunca había atravesado dos temporadas consecutivas sin títulos locales. Cabe recordar que Liverpool conquistó la edición 2025 y ahora fue Arsenal el que logró cortar nuevamente la hegemonía de los Ciudadanos, en la última temporada de Pep al frente del conjunto celeste.
Con este título, Arsenal alcanzó las 14 ligas inglesas y se consolidó como el tercer club más ganador de la historia del torneo, detrás de Manchester United y Liverpool, ambos con 20 conquistas. El equipo londinense dejó atrás además una seguidilla de tres subcampeonatos consecutivos y confirmó el crecimiento del proyecto encabezado por Arteta, que ya suma cuatro títulos desde su llegada al banco en diciembre de 2019.
Ahora, el club londinense intentará cerrar el año con una doble corona histórica cuando dispute la final de la Champions League frente al PSG el próximo 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Cabe recordar que el club inglés nunca pudo levantar la Orejona a lo largo de su historia.
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