Nacho Fernández fue presentado en Gimnasia: "Esperé mucho este momento"

Nacho, quien firmó por un año con el Tripero, destacó que Fernando Zaniratto “acomodó muy bien el equipo”, que la idea “es seguir por esa línea futbolística” y agregó: “Puedo aportar toda la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro. Puedo acompañar a los buenos chicos que surgieron este año o sumar desde donde me toque. Tengo muchas ganas de empezar”.

Previamente, el Tripero había anunciado la llegada del oriundo de Castelli con dos videos en sus redes sociales. Primero, compartió un compilado de los mejores goles de Fernández durante su etapa en la institución, encabezado por el momento de su debut en Primera División, el 2 de octubre de 2010 en la derrota ante Argentinos Juniors en el Bosque.

Desde aquel día en que lució el dorsal 33 hasta su venta al Millonario en 2016 (a cambio de 2.700.000 dólares por el 70 por ciento del pase), el volante disputó 93 partidos, metió 15 goles y fue una de las figuras de la campaña 2012/13, en la que el Lobo ascendió a la élite del fútbol nacional.

El segundo, tiene una inesperada protagonista. Olivia, hija del ex Atlético Mineiro, nacida en 2023, protagonizó un clip en el que se presentó y anunció: “Mi papá juega en el Lobo”. Luego, cantó una parte de una canción del conjunto platense: “El basurero provocó hasta terremotos, oh oh”.

El mediocampista llega a Gimnasia tras cerrar su historia con River. "Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado… Son sentimientos encontrados, de tristeza por no haberlo hecho como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado, pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final”. Ahora, ya está enfocado en su reencuentro con la gente en el Bosque.