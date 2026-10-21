Boca se ilusiona con recuperar a Aranda y Bareiro antes de lo pensado

Mientras tanto, Alan Velasco ocupó el lugar que dejó vacante Aranda y volvió a sumar minutos en el triunfo frente a Vasco, luego de recuperarse de un desgarro. Otra alternativa para el entrenador es apostar por Sebastián Villa y Leonel Flores junto a Miguel Merentiel, con un planteo que priorice la velocidad y el desequilibrio. En Boca seguirán de cerca la evolución del juvenil durante las próximas semanas, con la esperanza de recuperar una pieza importante para el tramo decisivo de la temporada, pero sin correr riesgos innecesarios.

Por su parte, Bareiro fue un jugador clave en el primer semestre para Claudio Úbeda, pero un doble desgarro sufrido contra Huracán en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo al que se sumó una hernia de disco lumbar impidieron que vuelva a tener minutos desde entonces.

Si bien también se lo esperaba para 2027 por este cuadro, motivo que incentivo a la dirigencia a incorporar a Enner Valencia a mitad de año, el atacante también podría sumarse al abanico de opciones de Rodolfo Arruabarrena mucho antes de lo que se pensaba originalmente.