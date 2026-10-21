Boca se ilusiona con recuperar a Aranda y Bareiro antes de lo pensado

El Xeneize apunta a volver a contar con dos de sus jugadores importantes de cara a la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield y la final de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro.
Boca atraviesa días de ilusión después de la remontada ante Vasco da Gama en el Maracaná y, mientras se prepara para los próximos desafíos, también sigue de cerca la evolución de Tomás Aranda y Adam Bareiro. De hecho, el cuerpo técnico cree que puede volver a contar con estos dos jugadores importantes para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield y la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El juvenil de 19 años se recupera favorablemente de la fractura de peroné que sufrió en agosto y, aunque todavía no hay certezas, en el Xeneize no descartan que pueda regresar antes de lo previsto y tener alguna posibilidad de disputar la final de la Copa Sudamericana, programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.
Aranda fue operado el 27 de agosto y desde entonces trabaja para recuperarse de una lesión que inicialmente hacía pensar que no volvería a jugar hasta 2027. Sin embargo, su evolución genera optimismo en el cuerpo técnico, ya que los plazos habituales para la consolidación del hueso oscilan entre las ocho y las doce semanas. Si continúa con esta progresión, podría acercarse a la posibilidad de volver a entrenarse con sus compañeros durante noviembre, aunque después necesitará recuperar ritmo futbolístico.
De todos modos, Rodolfo Arruabarrena no tiene intención de apurar su regreso y solamente lo considerará si está en buenas condiciones físicas. El antecedente de Leandro Paredes, quien también protagonizó una recuperación más rápida de lo esperado, alimenta la ilusión, aunque se trata de lesiones diferentes y cada caso requiere una evaluación particular.
Mientras tanto, Alan Velasco ocupó el lugar que dejó vacante Aranda y volvió a sumar minutos en el triunfo frente a Vasco, luego de recuperarse de un desgarro. Otra alternativa para el entrenador es apostar por Sebastián Villa y Leonel Flores junto a Miguel Merentiel, con un planteo que priorice la velocidad y el desequilibrio. En Boca seguirán de cerca la evolución del juvenil durante las próximas semanas, con la esperanza de recuperar una pieza importante para el tramo decisivo de la temporada, pero sin correr riesgos innecesarios.
Por su parte, Bareiro fue un jugador clave en el primer semestre para Claudio Úbeda, pero un doble desgarro sufrido contra Huracán en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo al que se sumó una hernia de disco lumbar impidieron que vuelva a tener minutos desde entonces.
Si bien también se lo esperaba para 2027 por este cuadro, motivo que incentivo a la dirigencia a incorporar a Enner Valencia a mitad de año, el atacante también podría sumarse al abanico de opciones de Rodolfo Arruabarrena mucho antes de lo que se pensaba originalmente.
comentar