Le ganó de mano: Vasco da Gama se lleva a Marino Hinestroza y Boca sigue sin refuerzos

En Brandsen 805 el panorama era optimista hasta hace pocas horas. Boca aguardaba al futbolista para la firma del contrato y consideraba que el acuerdo con Atlético Nacional estaba encaminado, con la predisposición del propio Hinestroza para vestir la camiseta azul y oro. Incluso, el viernes previo el club había enviado un correo en el que aseguraba cumplir con todas las condiciones económicas pactadas.

Sin embargo, el escenario cambió de manera abrupta. Vasco da Gama presentó una propuesta de seis millones de dólares más el 20 por ciento de una futura plusvalía, números que modificaron la postura del club colombiano y terminaron por frustrar la operación. El desenlace generó sorpresa y malestar en Boca, tanto por la pérdida del refuerzo como por las formas en las que se resolvió la negociación.

La caída definitiva del pase deja al Xeneize con un frente ofensivo muy golpeado de cara al inicio del Torneo Apertura 2026. A la imposibilidad de sumar a Hinestroza se le suman varias lesiones de peso: Miguel Merentiel sufrió un desgarro ante Olimpia y estará fuera de las canchas al menos tres semanas, mientras que Edinson Cavani arrastra una lumbalgia y Milton Giménez una pubalgia.

merentiel Miguel Merentiel se desgarró y se perderá el partido ante Deportivo Riestra.

En este contexto, Lucas Janson aparece como la principal alternativa para ocupar el centro del ataque en el debut frente a Deportivo Riestra, a pesar de haber tenido apenas una titularidad a lo largo de 2025. La falta de variantes obliga al cuerpo técnico a rearmar el esquema ofensivo con lo que tiene a mano.

Además, Claudio Úbeda decidió apostar por el semillero y subir al plantel profesional a Iker Zufiaurre, extremo de 20 años y una de las figuras de la Reserva campeona del Torneo Proyección. El juvenil, nacido en Adela María, Córdoba, llegó a Boca en 2017 como mediapunta y fue adaptándose a distintas posiciones hasta consolidarse por las bandas, con buena relación con el gol y capacidad para moverse entre centrales.

Zufiaurre fue subcampeón de la Copa Libertadores Sub-20 en 2024, certamen en el que marcó dos goles en cinco partidos, rendimiento que le permitió dar el salto definitivo. Debutó el 3 de abril ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana y también sumó minutos en la Liga Profesional frente a Atlético Tucumán.

Así, sin Hinestroza y con un ataque diezmado por las lesiones de sus delanteros, Boca encara el inicio del Torneo Apertura con un escenario complejo, obligado a encontrar soluciones internas y a apoyarse en juveniles para sostener la ofensiva, mientras negocia con San Lorenzo por Alexis Cuello.