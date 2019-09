Gallardo: "Es tan fuerte lo de Maradona que se dejó de hablar del Superclásico"

“Lo de Maradona es algo increíble. Lo que genera no deja de sorprenderme. Dentro de nuestro deporte marcó una era, y todos los que amamos este deporte nos sentimos identificados con él, por todo los que no dio como futbolista. Así que en una semana lo volveré a ver, le daré un abrazo y le desearé suerte y que pueda darle lo mejor a sus jugadores y a Gimnasia”.

Gallardo y el cruce con Maradona antes de la semifinal de Copa

“No tiene nada que ver que sea antes de la primera semifinal con Boca. Tenemos camisetas que nos enfrentan, pero él ahora está para darle todo a Gimnasia, así que le desearé suerte y que esté bien de salud, que es lo más importante. Es tan fuerte lo de Maradona que se dejó de hablar del Superclásico, hasta opacó el tema en estos días”.

Gallardo y el apoyo de Maradona en su debut en la Selección

“Yo jugaba en la Selección y se hablaba de que era el sucesor de él. Yo tenía 19 años, pero lo hacía yo con naturalidad, como jugaba en el potrero. Pero un día erré un penal y eso se convirtió en algo muy pesado para mí, porque había mucha reprobación de la gente. En ese momento, Maradona me llamó para decirme que siga igual. Me apoyó mucho. Él tiene esas cosas, y lo hizo muchas veces”.

Gallardo y los regresos de Ponzio y Juanfer

“Lo de Ponzio viene un poco atrás y no se va a apurar, porque tiene dolores y hay que respetar los tiempos y cómo se vaya sintiendo. Él está tratando de ponerse a tiro desde lo futbolístico y eso es lo mejor que puede hacer. Lo vimos bien acompañando en esta incomodidad de los viajes, pero lo veo bien. En cuanto a Juanfer, jugué al futbol tenis con él y perdí todos los partidos. Lo vi bien, pero no vamos a poner plazos para que no se cargue. Vamos a ir viendo cuando lo veamos suelto, y seguro veremos para darle minutos y que juegue”.

Marcelo Gallardo tendrá que hacer malabares para armar el equipo ante Huracán porque los convocados a la Selección Argentina se cargaron de partidos

Gallardo y el equipo para el sábado

“Daremos la lista esta tarde o mañana, porque quiero ver cómo van evolucionando los jugadores, a quienes vi bien más allá de los partidos que jugaron. Así que me voy a tomar un tiempo para decidir. Quizá el único que puede descansar es Rojas, porque fue el que más viajó y eso se siente. Al resto los vi bien y los tengo a todos a disposición”.

Gallardo y los rumores de su viaje a Brasil

“No me pueden ver descansar parece… Fui a descansar y se dijeron tantas cosas… No puedo pasar un comunicado de mi vida. Se dicen muchas cosas y no voy a perder tiempo en todo lo que se dice, en salir a desmentir o ver quién dice tal cosa”.

Gallardo y las actuaciones de los jugadores de River en la Selección

“Los vi bien a los jugadores, por el nivel que mostraron en la Selección, jugando con naturalidad. Lo de Armani no es casual, pero el resto me pone contento porque son jóvenes que vienen trabajando con nosotros hace un tiempo y que puedan vestir la camiseta argentina con esa naturalidad. Estamos contentos y orgullosos por ellos, por la dedicación y el trabajo, y se lo han ganado. Estoy muy contento”.

Gallardo y el momento del básquet argentino en el mundial

“A mí la selección de básquet me representa y a los argentinos también, y eso es muy bueno para todos: que cuando haya una camiseta de la selección de cualquier deporte no veamos identificados. El básquet es un proyecto que se nota por la energía que dejaron los generaciones pasadas y ese legado lo aprovechan las otras camadas, siempre con un proyecto detrás. El deporte argentino siempre se sobrepone a todo y puede competir a nivel mundial contra las potencias, hay enseñanzas que se siguen”.