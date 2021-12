Gallardo explicó lo de los "30 segundos" y la "guardia alta"

En ese sentido, el Muñeco desestimó cualquier tipo de chicana al clásico rival y enfatizó: "No podés contestarle a todo el mundo. Hay gente que está esperando para atacarte. Lo que hice, fue tratar de transmitir lo que significa haber ganado eso. Es un tesoro. Y va a ser un tesoro para toda la vida. Quería que los hinchas de River disfruten de ese momento, que va a ser eterno".

Por otro lado, también explicó otra de sus frases: la de la "guardia alta", dicho que alguna vez expresó en conferencia de prensa cuando el foco estaba puesto en los fallos arbitrales que perjudicaban a River.

"Una vez dije que había que estar con la guarda alta y me tomaron diciendo: '¡Guardia alta! ¿Qué es lo que quiso decir?'. Yo soy de Merlo, ¿sabés lo que es estar con la guardia alta? Es mirar para el costado y tratar de que no te aparezca nada por el lado que no mirás... Que si vas caminando, tenés que tener ojos por todos lados... De alguna manera, me desarrollé con eso de tener que estar alerta en la vida porque no podés caminar mirando para abajo", detalló en diálogo con TyC Sports.

Por otro lado, habló sobre el equilibro que debe tener el equipo cualquiera sea el resultado: "La victoria te confunde. Somos los mismos cuando ganamos y perdemos. Tratamos de hacer culto de lo que significa respetar las normas de convivencias, las jerarquías. Es lo que somos. Ha sido un gran mérito en todos estos años".

Por último, consideró que un club como River no le permite relajarse y que dentro de la competencia es difícil salir del enfoque: "Relajado no estoy nunca... Solamente cuando me tomo días de descanso. Cuando estoy en la dinámica del laburo, una cosa me va llevando a la otra".

"Es muy difícil estar relajado cuando se trata de competir. Más con la dinámica que traemos de jugar cada tres o cuatro días. Salís de un partido y te metés en el otro. Es muy difícil relajarse en ese período", contó el técnico más ganador de la historia del club, que estará por un año más.