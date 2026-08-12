Gerónimo Rulli ya se unió al Manchester City: "Es el mejor club del mundo"

El arquero argentino firmó por dos temporadas con el club inglés y competirá el puesto con Gianluigi Donnarumma. "Es una oportunidad increíble", aseguró.
Gerónimo Rulli fue presentado oficialmente como nuevo arquero del Manchester City, club con el que firmó contrato por dos temporadas. El argentino de 34 años llegó procedente del Olympique de Marsella, en una operación cercana a los 3,5 millones de euros y tendrá así su primera experiencia en la Premier League. “Llegué para defender al mejor club del mundo”, expresó el arquero, que integró el plantel de la Selección Argentina en el Mundial 2026.
Rulli se incorporará a un plantel que tiene a Gianluigi Donnarumma como principal opción bajo los tres palos, mientras que Marcus Bettinelli aparece como alternativa. “Esta es una oportunidad increíble para mí y tenía que aprovecharla. Cuando se presenta la oportunidad de unirme al Manchester City, hay que ir a por ella”, afirmó el argentino con el sitio oficial del club. Con su llegada serán tres los arqueros argentinos en la Premier League: Rulli, Emiliano Martínez en Aston Villa y Franco Ravizzoli en Leicester.
El nuevo refuerzo destacó los estándares del equipo dirigido por Enzo Maresca y aseguró que llega con la intención de seguir aprendiendo y competir al máximo nivel. “Todo profesional desea estar en un entorno de alto rendimiento y estoy deseando empezar porque sé que mejoraré y aprenderé”, señaló.
Por su parte, el director deportivo Hugo Viana valoró especialmente la predisposición del argentino durante las negociaciones. “Está claro que estamos fichando a un profesional brillante, además de un portero de primera categoría”, sostuvo.
Rulli comenzó su carrera en Estudiantes de La Plata, donde debutó en Primera en 2013, y luego construyó una extensa trayectoria en Europa. Pasó por Real Sociedad, Montpellier, Villarreal, Ajax y Olympique de Marsella, con más de 300 partidos en el fútbol europeo. En la Selección Argentina debutó en 2018, fue campeón del Mundial de Qatar 2022 y de la Copa América 2024, y también integró la convocatoria para el Mundial 2026. Ahora, a los 34 años, afrontará el desafío de estrenarse en la Premier League con el Manchester City.
comentar