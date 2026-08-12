Gerónimo Rulli ya se unió al Manchester City: "Es el mejor club del mundo"

La presentación de Manchester City a Gerónimo Rulli

Listo para una nueva etapa pic.twitter.com/f6kOl98bL8 — Manchester City (@ManCityES) August 12, 2026

Rulli comenzó su carrera en Estudiantes de La Plata, donde debutó en Primera en 2013, y luego construyó una extensa trayectoria en Europa. Pasó por Real Sociedad, Montpellier, Villarreal, Ajax y Olympique de Marsella, con más de 300 partidos en el fútbol europeo. En la Selección Argentina debutó en 2018, fue campeón del Mundial de Qatar 2022 y de la Copa América 2024, y también integró la convocatoria para el Mundial 2026. Ahora, a los 34 años, afrontará el desafío de estrenarse en la Premier League con el Manchester City.