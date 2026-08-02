Gimnasia pegó en los momentos justos y superó a Aldosivi en el Minella

Gimnasia derrotó 2-1 a Aldosivi en el estadio por la tercera fecha del Torneo Clausura. y sumó su segundo triunfo consecutivo tras la victoria frente a River.
Gimnasia y Esgrima La Plata confirmó su recuperación en el Torneo Clausura 2026 al vencer este domingo por 2-1 a Aldosivi en el estadio José María Minella en Mar del Plata, por la tercera fecha del campeonato.
Con goles de Agustín Auzmendi y Agustín Colazo, el equipo dirigido por Ariel Pereyra consiguió su segunda victoria consecutiva luego del resonante triunfo frente a River y comienza a acomodarse en la tabla.
El encuentro fue parejo y con escasas situaciones de riesgo durante gran parte del primer tiempo. Sin embargo, el "Lobo" sufrió un inconveniente temprano cuando, a los 22 minutos, Jeremías Merlo debió abandonar el campo de juego entre lágrimas por una molestia física. En su lugar ingresó el reciente refuerzo Agustín Colazo, quien terminaría siendo una de las figuras de la tarde.
La primera llegada clara fue para Aldosivi, a los 29 minutos, cuando Nicolás Cordero quedó mano a mano con Nelson Insfrán. El arquero respondió con una gran atajada, aunque la acción fue invalidada posteriormente por posición adelantada.
Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin emociones, Gimnasia aprovechó una presión alta para romper el cero. A los 39 minutos, Ignacio Fernández forzó un error en la salida del conjunto marplatense, Agustín Auzmendi recuperó la pelota y abrió hacia Silva Torrejón, quien envió un preciso centro desde la izquierda. El propio Auzmendi acompañó la jugada, ganó de cabeza en el área y venció a Ignacio Chicco para establecer el 1-0 con el que el visitante se fue al descanso.
En el complemento, Aldosivi salió decidido a buscar el empate y adelantó sus líneas. Gimnasia optó por replegarse y apostar al contraataque, una estrategia que dio resultado a los 65 minutos.
Alexis Steimbach filtró un gran pase para Colazo, quien controló con categoría, quedó cara a cara con Chicco y definió con precisión para ampliar la diferencia. El delantero, con pasado en Aldosivi, eligió no festejar el tanto y levantó las manos en señal de disculpas hacia los hinchas del "Tiburón".
El equipo de Israel Damonte no bajó los brazos y encontró el descuento a los 78 minutos. Nicolás Gaitán anticipó a la defensa y marcó el 2-1, renovando la ilusión del empate para los locales.
Sin embargo, la reacción duró poco. En la jugada siguiente, Colazo volvió a quedar cerca del gol con un potente remate que obligó a una gran intervención de Chicco para evitar el tercero.
En los minutos finales, Aldosivi empujó con más voluntad que claridad, pero Gimnasia resistió la ventaja y se quedó con tres puntos valiosos. El conjunto platense sumó así su segunda victoria consecutiva en el Clausura, consolidó su levantada tras el éxito ante River y llega fortalecido para afrontar las próximas fechas del campeonato.
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