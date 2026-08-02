Gimnasia pegó en los momentos justos y superó a Aldosivi en el Minella

Primero llegó Aldosivi

La primera llegada clara fue para Aldosivi, a los 29 minutos, cuando Nicolás Cordero quedó mano a mano con Nelson Insfrán. El arquero respondió con una gran atajada, aunque la acción fue invalidada posteriormente por posición adelantada.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin emociones, Gimnasia aprovechó una presión alta para romper el cero. A los 39 minutos, Ignacio Fernández forzó un error en la salida del conjunto marplatense, Agustín Auzmendi recuperó la pelota y abrió hacia Silva Torrejón, quien envió un preciso centro desde la izquierda. El propio Auzmendi acompañó la jugada, ganó de cabeza en el área y venció a Ignacio Chicco para establecer el 1-0 con el que el visitante se fue al descanso.

En el complemento, Aldosivi salió decidido a buscar el empate y adelantó sus líneas. Gimnasia optó por replegarse y apostar al contraataque, una estrategia que dio resultado a los 65 minutos.

Alexis Steimbach filtró un gran pase para Colazo, quien controló con categoría, quedó cara a cara con Chicco y definió con precisión para ampliar la diferencia. El delantero, con pasado en Aldosivi, eligió no festejar el tanto y levantó las manos en señal de disculpas hacia los hinchas del "Tiburón".

El equipo de Israel Damonte no bajó los brazos y encontró el descuento a los 78 minutos. Nicolás Gaitán anticipó a la defensa y marcó el 2-1, renovando la ilusión del empate para los locales.

Sin embargo, la reacción duró poco. En la jugada siguiente, Colazo volvió a quedar cerca del gol con un potente remate que obligó a una gran intervención de Chicco para evitar el tercero.

En los minutos finales, Aldosivi empujó con más voluntad que claridad, pero Gimnasia resistió la ventaja y se quedó con tres puntos valiosos. El conjunto platense sumó así su segunda victoria consecutiva en el Clausura, consolidó su levantada tras el éxito ante River y llega fortalecido para afrontar las próximas fechas del campeonato.