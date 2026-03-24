La historia y pensamientos de Aritz López, el desconocido entrenador de Mauritania

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El entrenador español define a Mauritania como un equipo propositivo: “Intentamos tener el balón, atacar y presionar alto cuando no lo tenemos. Prepararemos un plan habitual, aunque sabemos que no podremos ser 100% fieles a nuestro estilo por el nivel del rival”.

Respecto al mito de la dureza física de los equipos africanos, López Garai fue categórico: “No somos un equipo antideportivo ni buscamos el riesgo de lesiones. Representamos a un país y respetamos el Fair Play. Argentina no debe preocuparse por eso”.

Para el entrenador, el amistoso tiene un valor histórico: “Poder enfrentarnos a Argentina, actual campeona del mundo, en La Bombonera es la mejor noticia para Mauritania, tanto a nivel deportivo como institucional”.

Por otro lado, López Garai recordó su experiencia como jugador enfrentando a Lionel Messi: “La sensación en el campo fue la que todos sienten: es un jugador de otro planeta, el mejor de toda la historia. Intentaremos que participe lo menos posible en las acciones decisivas”. ¿Cuándo lo enfrentó a Leo? Se dio el 12 de diciembre de 2012 en la Copa del Rey, cuando el Barcelona derrotó 2-0 al Córdoba con un doblete de Messi.