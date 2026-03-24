La historia y pensamientos de Aritz López, el desconocido entrenador de Mauritania

El exfutbolista y actual técnico español de 45 años buscará sorprender a la Selección Argentina con su equipo en el amistoso pactado para el 27 de marzo en La Bombonera.
La Selección Argentina se enfrentará este viernes, desde las 20.15, a Mauritania en La Bombonera en un amistoso previo a la Copa del Mundo, donde integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Y, en la previa del encuentro, te contamos la historia y pensamientos de Aritz López, el técnico del país africano.
Aritz López Garai nació el 6 de noviembre de 1980 en el municipio Baracaldo. Fue futbolista pero sin fama dado que desarrolló su carrera mayormente en el ascenso español, con pasos destacados por el Córdoba (donde logró un ascenso a Primera) y el Celta de Vigo. También jugó en Rumania y Chipre antes de iniciar su carrera como técnico en la temporada 2016/17.
Su llegada al fútbol africano se dio gracias a la intermediación de Luis Fuertes, español y director de la federación de Mauritania, quien lo contactó para dirigir al FC Nouadhibou, donde el club logró dos títulos de liga y una Copa Presidente de la República, además de clasificar por primera vez a la Champions africana. Tras ese éxito y dirigir la Sub-20, en noviembre de 2024 asumió como DT de la selección absoluta.
Mauritania no ha tenido grandes logros internacionales, pero López Garai confía en el potencial de su equipo ante la Scaloneta. “El nivel de Argentina es único, es la actual campeona del mundo… pero garantizo que vamos a hacer el mejor partido posible, ser competitivos y un rival digno para que Argentina tenga enfrente un equipo que le ponga difíciles las cosas”, afirmó en diálogo con TN.
El entrenador español define a Mauritania como un equipo propositivo: “Intentamos tener el balón, atacar y presionar alto cuando no lo tenemos. Prepararemos un plan habitual, aunque sabemos que no podremos ser 100% fieles a nuestro estilo por el nivel del rival”.
Respecto al mito de la dureza física de los equipos africanos, López Garai fue categórico: “No somos un equipo antideportivo ni buscamos el riesgo de lesiones. Representamos a un país y respetamos el Fair Play. Argentina no debe preocuparse por eso”.
Para el entrenador, el amistoso tiene un valor histórico: “Poder enfrentarnos a Argentina, actual campeona del mundo, en La Bombonera es la mejor noticia para Mauritania, tanto a nivel deportivo como institucional”.
Por otro lado, López Garai recordó su experiencia como jugador enfrentando a Lionel Messi: “La sensación en el campo fue la que todos sienten: es un jugador de otro planeta, el mejor de toda la historia. Intentaremos que participe lo menos posible en las acciones decisivas”. ¿Cuándo lo enfrentó a Leo? Se dio el 12 de diciembre de 2012 en la Copa del Rey, cuando el Barcelona derrotó 2-0 al Córdoba con un doblete de Messi.
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